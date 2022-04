Melissa McBride verlässt «Walking Dead»-Spin-off

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird nicht mehr in der Serie über Daryl und Carol mitwirken.

AMC hat schlechte Nachrichten zu verkünden, denn Melissa McBride wird nicht mehr in dem Daryl-Carol-«The Walking Dead»-Spin-off mitwirken, wie „TVLine“ berichtete. Die Serie wurde vor eineinhalb Jahren mit McBride und Norman Reedus als Hauptdarsteller angekündigt. Beide Darsteller gehören seit Sendestart des Franchises der Serie an. Nun wird sich die Serie auf Daryl konzentrieren."Melissa McBride hat eine der interessantesten, realsten, menschlichsten und beliebtesten Figuren im «The Walking Dead»-Universum zum Leben erweckt", so AMC in einer Erklärung. "Leider ist sie nicht mehr in der Lage, an dem bereits angekündigten Spin-off teilzunehmen, das sich auf die Charaktere Daryl Dixon und Carol Peletier konzentriert und in diesem Sommer in Europa gedreht wird und nächstes Jahr Premiere hat. Der Umzug nach Europa wurde für Melissa zu diesem Zeitpunkt logistisch untragbar. Wir wissen, dass die Fans von dieser Nachricht enttäuscht sein werden, aber das «The Walking Dead»-Universum wächst und erweitert sich auf interessante Weise und wir hoffen sehr, dass wir Carol in naher Zukunft wiedersehen werden."Das Spin-off wird von der «The Walking Dead»-Showrunnerin Angela Kang und Scott Gimple, dem ehemaligen Showrunner der Serie und Chief Content Officer des «The Walking Dead»-Universums, mitentwickelt. Kang wird auch als Showrunnerin des Ablegers fungieren. Der Start der Serie ist für das Jahr 2023 geplant.