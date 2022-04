«Chernobyl»-Regisseur macht bei «Dune»-Prequel mit

US-Fernsehen

Der Warner Bros.-Blockbuster bekommt nicht nur eine Fortsetzung, sondern auch ein Prequel.

Der Streamingdienst von Warner Bros. Discovery hat mit einem-Prequel das Programm weiter aufgerüstet. Inzwischen hat man «Chernobyl»-Regisseur Johan Renck für die Produktion der ersten beiden Episoden an Bord geholt. Er wird auch als ausführender Produzent der Serie tätig sein, die bislang den Titelträgt.Die Serie wurde im Juni 2019 bei HBO Max in Auftrag gegeben. Zuvor war «Dune»-Regisseur und Co-Autor Denis Villeneuve für die Regie des Pilotfilms von «Dune: The Sisterhood» vorgesehen, aber seine Arbeit am «Dune»-Fortsetzungsfilm wird ihn daran hindern.Die Serie spielt 10.000 Jahre vor den Ereignissen von «Dune» und folgt den Harkonnen-Schwestern bei ihrem Kampf gegen Kräfte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und bei der Gründung der sagenumwobenen Sekte der Bene Gesserit. Die Serie wird von HBO Max und Legendary Television koproduziert, wobei Legendary auch die neuen «Dune»-Filme produziert.