«Reich und herzlich»: RTL holt Real-Life-Doku zurück

TV-News

In der Sendung geht ein Millionär undercover und wird zu einem ehrenamtlichen Helfer im Flutgebiet von Bad Neuenahr. Außerdem widmet RTL einen Abend dem Komiker Otto Waalkes.

Ende Mai ist Finalzeit bei RTL , denn sowohl(27. Mai) als auch(22. Mai) verabschieden sich mit jeweils etwa dreistündigen Sendungen. Auchverabschiedet sich am 23. Mai aus dem Programm, nachdem am 16. Mai bereits das Finale von «Bauer sucht Frau International» über den Äther gegangen sein wird. RTL feiert um 20:15 Uhr den 18. Geburtstag des Formats, indem Moderatorin Inka Bause ihre schönsten Momente. Diese werden in 17 Rubriken – passend zu den bisherigen 17 Staffeln der Sendung – unterteil, vom ersten Kennenlernen, Begegnungen mit Tieren, Traktoren und Familienmitgliedern über harte Arbeit und lustige Flirtversuche bis zu Pannen und Missverständnissen.Doch die 21. Kalenderwoche hält auch Neuware im Programm des Kölner Senders bereit. So ist am Dienstag, den 24. Mai, um 20:15 Uhr die Sendungzu sehen, was als Real-Life-Doku und als „Selbsterfahrungstrip der besonderen Art“ beschrieben wird. Das Format wurde im vergangenen Jahr – damals noch an einem Mittwoch im Juni – getestet. Die Verantwortlichen waren mit den eingefahrenen 10,8 Prozent offenbar so zufrieden, dass die Banijay-Produktion eine weitere Ausgabe erhielt. Darin geht Luxusimmobilienmakler Marcel Remus als ehemaliger Dressurreiter undercover in einem Reittherapiehof. Außerdem hilft er im Flutgebiet von Bad Neuenahr einem Kindergarten und einer verzweifelten Familie und zeigt als selbst in der Vergangenheit von Mobbing Betroffener seine emotionale Seite beim Besuch des Vereins "Biker gegen Mobbing".Bereits am Samstag, 21. Mai, widmet RTL Otto Waalkes einen Abend. In der Clip-Show, die um 20:15 Uhr gesendet wird, solle „alle Highlights aus der Karriere“ des Komikers präsentiert werden. Außerdem sendet RTL am Donnerstag, 26. Mai, eine neues Zocker-Special von, das bis Mitternacht andauern soll und wofür der Sender sogar auf das Nachrichtenformat «RTL Direkt» verzichten wird. Die Regel der Zocker-Ausgabe besagen erneut, dass Teilnehmer zwei Millionen Euro gewinnen können, wenn sie die ersten neun Fragen ohne Einsatz eines Jokers beantworten können.