Jesse Spencer kommt zu «Chicago Fire» zurück

US-Fernsehen

Die erfolgreiche NBC-Serie wird am 25. Mai 2022 ihr Staffelfinale feiern.

Mit über sieben Millionen Zuschauern ist die Fernsehserieim linearen Fernsehen ein Hit. Für das Finale der zehnten Staffel, das für den 25. Mai 2022 terminiert ist, können sich Fans auf ein Wiedersehen mit Jesse Spencer freuen. Der Schauspieler verabschiedete sich im vergangenen Oktober von der Serie, wird aber für die Hochzeit von Severide (Taylor Kinney) und Stella (Miranda Rae Mayo) in die „Windy City“ zurückkehren."Im Grunde sind wir vor einem Monat oder so zu Jesse gegangen. Wir sagten offiziell: 'Severide heiratet, und Severide kann auf keinen Fall heiraten, ohne dass sein bester Freund und sein Trauzeuge dabei ist. Was immer wir also sagen müssen, damit du mitkommst, bitte", sagt Co-Showrunner Derek Haas. "Jesse ist der Größte und wir waren begeistert, dass er zugestimmt hat.""Fernbeziehungen sind wirklich schwer. Ich meine, ihre Beziehung hat am Ende sehr lange gedauert. Sie sind sehr verliebt, aber ich denke, dass es eine echte Herausforderung für sie ist, so weit voneinander entfernt zu sein", sagt Co-Showrunnerin Andrea Newman gegenüber „Variety“. "Sie kommen zurück, nachdem sie eine Woche lang zusammen waren, als Brett zu Besuch war, aber sie wissen, dass sie sich jetzt wieder für eine unbestimmte Zeit verabschieden müssen. Das lastet schwer auf ihnen. Wenn man mit jemandem auf eine Hochzeit geht, wirft das alle möglichen Fragen über die eigene Zukunft und die eigenen Beziehungen auf. Damit werden sie auf jeden Fall zu kämpfen haben.""Die Hochzeit wird nicht wie geplant ablaufen. Außerdem wird es neben Jesse mindestens einen Überraschungsgast bei der Hochzeit geben. Es ging darum, wie viele Leute wir an einem Tag unterbringen können, also haben wir eine Wunschliste erstellt", sagt Haas. Newman fügt hinzu: "Wir hatten eine Art endlose Wunschliste, die seitenlang war, aber das heißt, dass wir auch all diese Wendungen in der Hochzeit selbst hatten. Die Leute, die wir dabei haben wollten, schaffen es vielleicht nicht."