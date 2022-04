«KulFaz» feiert im Juni Premiere

TV-News

Bei Tele 5 präsentieren Oliver Kalkofe und Peter Rütten demnächst nicht nur die «Schlechtesten Filme aller Zeiten», sondern auch die kultigsten.

Bislang gab es 140 Folgen der Tele5-Sendung «SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten» mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten, die kürzlich ihre Verträge mit dem Discovery-Sender verlängert haben. Teil der Vertragsverlängerung war auch das «SchleFaZ»-Spin-off. Die neue Sendereihe hat nun ein Premieren-Datum erhalten. Demnach gibt es zunächst vier Filme, die ab dem 10. Juni immer freitags um 20:15 Uhr aufbereitet werden.Los geht es mit dem 80er-Jahre Sci-Fi-Klassiker. Eine Woche später folgt die französische Teenager-Komödie, während am 24. Juni der Spoof-Klassikeran der Reihe ist. Am 1. Juli beschließen John Belushi und Dan Aykroyd aliasdie erste Staffel des Ablegers.„Wir danken Tele 5 für das große Vertrauen. Freitags zur Primetime um 20:15 Uhr nicht nur einfach gute, sondern vor allem extrem kultige Filme präsentieren zu dürfen", freut sich Oliver Kalkofe und führt fort: „In gewohnter Weise zelebrieren wir mit «KulFaZ» großartige Werke, die aus unterschiedlichen Gründen Kultfaktor haben und vielen Menschen viel bedeuten. Wir präsentieren die Filme wie gewohnt humorvoll, informativ und mit viel Liebe zum jeweiligen Streifen, denn wir wollen sie gemeinsam mit dem Publikum ehren und feiern. Außerdem werden wir die Werke im Anschluss getrennt voneinander nach drei unterschiedlichen Kategorien bewerten und die Zuschauer auffordern, das ebenfalls zu machen.“Der virtuelle Austausch auf Social Media erfolgt unter dem Hashtag #KulFaZ. Peter Rütten erklärt: „Viele Fans sehen so einen Kultfilm nach langen Jahren einmal wieder, andere entdecken vielleicht zum ersten Mal diese etwas anderen Perlen der Filmkunst für sich. Wir liefern dazu spannende Film-Infos und Fun-Facts und machen daraus einen Movie-Event.“Wie «SchleFaz» ist auch «KulFaz» eine Produktion von Kalk TV in Kooperation mit fairworks Medienproduktion (fairmedia).