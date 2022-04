WBD-Chef möchte bei den Werbeausgaben sparen

Vermischtes

David Zaslav möchte nicht wie seine Vorgänger hunderte Millionen für den Ausbau der Dienste ausgeben.

Trotz immer höheren Investitionen ist es Netflix nicht gelungen, neue Abonnenten zu generieren. Aus diesem Grund will man bei Warner Bros. Discovery vorsichtig mit dem Werbeetat umgehen. David Zaslav betonte am Dienstag während der Gewinnbenachrichtigung von Discovery für das erste Quartal, dass Warner Bros. Discovery "nicht zu viel Geld ausgeben wird, um das Abonnentenwachstum zu steigern"."Wie Sie bereits von mir gehört haben, versuchen wir nicht, den Krieg um die Ausgaben für den Direktvertrieb zu gewinnen", sagte der WBD-CEO und versprach stattdessen, dass das neu fusionierte Unternehmen "intelligent in die Größe investieren" werde.Warner Bros. Discovery beherbergt nun sowohl HBO Max als auch Discovery+, wobei HBO Max zum Ende des ersten Quartals zusammen mit HBO 76,8 Millionen Abonnenten hatte und Discovery zum gleichen Zeitpunkt 24 Millionen Streaming-Abonnenten erreichte, wie aus den kürzlich veröffentlichten Ergebnissen des ersten Quartals hervorgeht. HBO Max und Discovery+ werden als eine Streaming-Plattform unter Warner Bros. Discovery zusammengefasst, wobei der Zeitpunkt der Integration noch nicht feststeht.Die 100 Millionen Streaming-Abonnenten des Unternehmens geben dem Unternehmen "eine echte Wahlmöglichkeit im Laufe der Zeit, um unsere strategischen Entscheidungen voranzutreiben", so Zaslav. "Alles sollte monetarisiert werden", sagte Zaslav und fügte hinzu, dass "jede einzelne Entscheidung durch die Linse der Wertanalyse getroffen wird", mit einem Fokus auf "Maximierung des Shareholder Value, nicht nur der Abonnenten". Das könnte die europäische Sky-Gruppe freuen, dass es mit weiteren Deals nach 2025 weitergehen könnte. Zaslav äußerte auch die provokante Vermutung, dass Warner Bros. Discovery wieder Inhalte auf der ganzen Welt verkaufen könnte, insbesondere in Märkten, in denen HBO Max für einige Zeit nicht verfügbar sein wird.