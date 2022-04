«Love, Victor» wechselt zu Disney+

US-Fernsehen

Das ist in den Vereinigten Staaten von Amerika eine Antwort die LGBTQIA+-Unruhen.

Nachdem der Bundestaat Florida sich weitgehend von LGBTQUIA+-Vorschlägen verabschiedete, gibt es nur noch die Disneyland-Zone, die an den offenen Regeln festhält. Das führt zum Streit, der Gouverneur möchte die Sonderrechte der Zone abschaffen. Diese sieht unter anderem vor, dass Disney in diesem Gebiet die Müllabfuhr selbst organisieren kann. Der Konzern stand zuletzt unter Druck, da man sich in der Öffentlichkeit nicht äußerte. Inzwischen teilte der Micky-Maus-Konzern mit, dass man die Bewegung weiter unterstützten werde und sich für die Liebe zwischen Menschen aller Art einsetzen werde.Jetzt wandertzu Disney+: Die Coming-of-Age-Serie, die auf dem romantischen Teenager-Drama «Love, Simon» basiert, war ursprünglich für den Streamer entwickelt worden, wurde aber zu Hulu verschoben, nachdem die Verantwortlichen befürchteten, dass bestimmte Themen der Serie, darunter Teenager-Sexualität und Alkoholkonsum, nicht zu Disney+ passen würden."Wir sind stolz auf «Love, Victor» und freuen uns, die Serie am 15. Juni einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, indem wir die letzte Staffel und den LGBTQIA+ Pride Month sowohl auf Disney+ als auch auf Hulu anbieten", sagte Hulu-Präsident Joe Earley am Dienstag in einer Erklärung. Die zehn-teilige erste Staffel, in deren Mittelpunkt Victor (Michael Cimino) steht, ein neuer Schüler an der Creekwood High School, der mit seinem Privatleben und Fragen zu seiner sexuellen Orientierung zu kämpfen hat, wurde im Juni 2020 auf Hulu veröffentlicht.