«The Batman»: Robert Pattinson kehrt zurück

Kino-News

Bei einer Fortsetzung wird der ehemalige «Twilight»-Star zurückkehren.

bekommt eine Fortsetzung, in der Robert Pattinson als Gothams härtester Verteidiger zurückkehren wird. Warner Bros. enthüllte seine Pläne für eine weitere Geschichte des "Caped Crusader" während seiner Präsentation am Dienstagabend auf der CinemaCon, der jährlichen Messe für Kinobesitzer. Matt Reeves, der Regisseur von «The Batman», war anwesend, um die Nachricht zu verkünden, dass er die Fortsetzung schreiben und Regie führen wird, gab aber keine Einzelheiten über den Inhalt des Films bekannt.«The Batman», ein düsteres, dreistündiges Superhelden-Abenteuer, kam im März auf die große Leinwand und spielte in den USA 134 Millionen Dollar ein. Dieses Einspielergebnis ist immer noch das größte Eröffnungswochenende des Jahres 2022 und nach «Spider-Man: No Way Home» erst der zweite Film der Pandemie-Ära, der die 100-Millionen-Dollar-Marke an einem einzigen Wochenende überschritten hat. Mit bisher 759 Millionen Dollar an den weltweiten Kinokassen ist «The Batman» derzeit der umsatzstärkste Film des Jahres.Mit «The Batman» kehrt Warner Bros. zu exklusiven Kinoveröffentlichungen zurück, nachdem das Studio sein gesamtes Programm für 2021 gleichzeitig auf HBO Max veröffentlicht hat. In Zukunft plant Warner Bros., seine neuen Filme 45 Tage lang in den Kinos zu zeigen, bevor die neuen Titel auf HBO Max veröffentlicht werden.