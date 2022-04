Hurra: 14,7 Prozent für «TV total»

Quotennews

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel sind kein Einschaltimpuls, allerdings profitierte das ProSieben-Journal von Sebastian Pufpaff, der «ZOL» zu einer neuen Jahresbestleistung trieb.

Seit 10. November 2021 führt Sebastian Pufpaff durch die ProSieben-Show. In der vergangenen Woche wurde erstmals die Eine-Million-Marke gerissen, bei den Werberelevanten lag man aber weiterhin bei guten 11,2 Prozent. Dass die Luft für die Banijay-Tochter Brainpool und Produzent Stefan Raab dünner wird, scheint den Macher wenig zu stören. Den lieblos zusammengestellten Mix wollten am Mittwoch nun 1,24 Millionen Zuschauer sehen, sodass man auf 4,8 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern erzielte man 0,88 Millionen Zuseher und 14,7 Prozent.Ist das noch relevant? Die Redaktion vonberichtete am Mittwoch zwischen 21.25 und 22.45 Uhr über einen Mops, der Feinkostfressen im Wert von 10.000 Euro bekommt. Die Verantwortlichen hinter den Kulissen verkaufen 0,56 Millionen Zuschauern ab drei Jahren eine Geschichte, dass dieses Geschäft „boomt“. Der Gesamtmarktanteil lag bei 2,4 Prozent. Wem Politiker-Geschichten wie «Zwischen Macht und Verantwortung. Die Neugewählten» nicht genug sind, der konnte Linda Zervakis dabei zuschauen, wie sie Lars Klingbeil einen Tag begleitete. Das Thema lockte 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährige an, sodass man einen Marktanteil von 7,5 Prozent erzielte. Obwohl der Marktanteil deutlich anstieg, saßen vor vier Wochen genauso viele Menschen vor dem Fernseher: Damals reichte es nur für sechseinhalb Prozent.Die rote Sieben wiederholte im Anschluss, das bei 0,31 Millionen Fernsehzuschauern noch Anklang fand. Der Marktanteil belief sich auf schlechte 2,1 Prozent, bei den jungen Menschen standen 5,8 Prozent auf der Uhr. Es wurden 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen.