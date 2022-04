«Kampf der Realitystars» mit neuem Staffelbestwert

Quotennews

Auf der thailändischen Insel Ko Phuket werden auch in Woche drei zahlreiche Promis ein- und ausgeladen. Immerhin: Den Zuschauern gefällt es.

Für viele Fernsehzuschauer ist die Spielshowein überraschender Gemischtwarenladen. Im vergangenen Jahr durften sie sich auf den 90er Star Loona freuen, die mit ihren Hits eine Generation verzauberte. Narumol David kannten viele Leute noch aus «Bauer sucht Frau» und in diesem Jahr durften die Menschen wieder einmal Sharon Trovato sehen, die bis vor fünf Jahren den RTL-Nachmittag mitsamt der Familie unsicher machte.Die ersten beiden Folgen holten 0,91 und 1,01 Millionen Fernsehzuschauer, die dritte Geschichte bescherte RTLZWEI eine Reichweite von 1,08 Millionen. Der Gesamtmarktanteil belief sich dieses Mal auf 4,4 Prozent. Bei den Werberelevanten hielt man die Werte aus der Vorwoche, nun wurden 0,49 Millionen Zuseher ermittelt. Der Marktanteil lag auch weiterhin bei weit überdurchschnittlichen 8,4 Prozent.Da man sich bei RTLZWEI auch nicht so richtig ernst nimmt, übergab Cathy Hummels um 22.40 Uhr an Milka Loff Fernandes. Der Sender wiederholtemit einer Ausgabe einer Drag-Queen namens Robin und Promi-Lady Cathy Lugner. 0,56 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die zu 3,9 Prozent Marktanteil führte. Mit 0,17 Millionen jungen Zusehern schnappte man sich 5,1 Prozent.