«Single Drunk Female» geht bei Freeform weiter

US-Fernsehen

Die Fernsehstation bestellte zudem «While You Were Breeding» mit Chelsea Frei.

Der Unterhaltungssender aus dem Hause Disney wird mitweitermachen. "Ich bin begeistert, dass wir «Single Drunk Female» für eine zweite Staffel zurückbringen", sagte Tara Duncan, Präsidentin von Freeform. "Jenni Konner, Simone Finch und Daisy Gardner haben eine Serie geschaffen, die auf eine so aufrichtige und authentische Art und Weise einen starken Ton anschlägt. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie in der zweiten Staffel für Sam auf dem Weg zu ihrem besten Selbst auf Lager haben.“Außerdem bestellte man eine Serie namens. „Unsere Programmstrategie ist darauf ausgerichtet, lustige und unterhaltsame Geschichten zu erzählen, die die hohen Anforderungen und endlosen Möglichkeiten des Erwachsenwerdens widerspiegeln. Während wir unser Angebot an fesselnden Originalserien weiter ausbauen, löst «While You Were Breeding» dieses Versprechen gegenüber unserem Publikum ein", so die Chefin weiter.Chelsea Frei spielt die Hauptrolle der Kacey, und auch Catherine Cohen, Alice Hunter und Kosha Patel sind in den Hauptrollen zu sehen. Newman hat ihr Buch für die Leinwand adaptiert. Zusammen mit Susanna Fogel und Blair Beard ist sie auch ausführende Produzentin. Becca Gleason führte beim Pilotfilm Regie.