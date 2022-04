«Bauer sucht Frau International» kommt bei den Jüngeren nicht vom Fleck

Quotennews

Auch wenn man die Reichweite auf dem Gesamtmarkt weiter steigerte, sah die Entwicklung in der Zielgruppe recht gegensätzlich aus.



Am Montag startete die Kuppelsoapin die neuste Staffel. Der Sender erhöht die Dosis und sendet die sieben Folgen der vierten Staffel nun immer montags und dienstags. Der Einstieg am Tag zuvor hatte auf ganzer Linie gepunktet und 3,22 Millionen Fernsehende abgeholt. Damit hatte man jegliche Ergebnisse der Vorjahresstaffel übertroffen. Auch über den starken Marktanteil von 11,7 Prozent durfte sich RTL freuen. Die 0,73 Millionen Jüngeren stiegen mit einer soliden Quote von 10,9 Prozent ein.Das Ergebnis des Vortags wurde direkt mit einem Publikum von 3,31 Millionen Fernsehenden übertroffen. Der Marktanteil hielt sich mit 11,8 Prozent annähernd konstant. Die restlichen privaten Sender ließ RTL somit ohne Schwierigkeiten hinter sich. Allerdings schalteten erneut nicht mehr als 0,73 Millionen Umworbene ein, wodurch der Marktanteil hier auf passable 10,7 Prozent sank. ProSieben zog somit zur Primetime an den Werten der Zielgruppe vorbei.Ab 22.35 Uhr sendete RTL noch einen neuen Dokumentarfilm mit dem Titel, für welchen noch 1,24 Millionen Interessenten auf dem Sender blieben. Mit einer Sehbeteiligung von 8,6 Prozent hielt sich das Programm noch knapp über dem Senderschnitt. Die 0,26 Millionen Werberelevanten fielen hingegen mit einem mageren Marktanteil von 7,2 Prozent recht deutlich zurück.