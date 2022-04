«Blue Bloods»: 13. Staffel gesichert

US-Fernsehen

Das Polizei-Drama am späten Freitagabend geht auch im Herbst weiter.

Die Fernsehserie, die schon seit 13. Jahren im Programm von CBS ist, wird dem Sender erhalten bleiben. Der Freitagabend-Eckpfeiler des Senders hat laut CBS in dieser Staffel durchschnittlich 9,8 Millionen Zuschauer pro Folge erreicht. Tom Selleck, Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou, Marisa Ramirez und Vanessa Ray spielen die Hauptrollen in dem Polizeidrama. Kevin Wade, Ian Biederman, Brian Burns, Siobhan Byrne-O'Connor, Dan Truly und Selleck fungieren als ausführende Produzenten. Die Serie wird von den CBS Studios produziert."Amerikas beliebteste erste Familie der Strafverfolgung ist für Staffel 13 zurück", sagte Kelly Kahl, Präsidentin von CBS Entertainment. "Die Reagans haben eine unglaubliche Bindung zu den Zuschauern, buchstäblich überall und auf jeder Plattform. Und auch in der 12. Staffel mit über 250 Episoden dominiert «Blue Bloods» nicht nur die Einschaltquoten, sondern zeichnet sich auch durch ein außergewöhnlich hohes kreatives Niveau aus.“Kahl weiter: „Angeführt von dem unvergleichlichen Tom Selleck, erweckt diese fantastische Besetzung Woche für Woche universelle und nachvollziehbare persönliche Geschichten zum Leben, während der ausführende Produzent Kevin Wade und das erfahrene Autorenteam fesselnde Episoden mit der für die Serie typischen Mischung aus Familiendynamik und Polizeiarbeit entwickeln. Wir freuen uns auf viele weitere Reagan-Familienabende in der nächsten Staffel".