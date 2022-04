YouTube-Werbewachstum verlangsamt sich

Wirtschaft

Der Mutterkonzern verfehlte die Erwartungen der Analysten.

Die Nutzer der Videoplattform sind inzwischen sehr genervt, denn YouTube strahlt immer mehr Werbung aus. Im ersten Quartal 2022 setzte man dieses Wachstum um 14 Prozent auf 6,87 Milliarden US-Dollar fort, die Analysten sind mit diesem Ergebnis aber nicht zufrieden. Diese hatten mit rund 600 Millionen US-Dollar mehr gerechnet.Die Verlangsamung der YouTube-Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr spiegele „in erster Linie die außergewöhnliche Leistung der Direct-Response-Werbung im ersten Quartal 2021 wider", sagte Ruth Porat, Finanzchefin von Alphabet/Google, am Dienstag auf der Bilanzkonferenz. Sie sagte, YouTube habe auch eine Verlangsamung der Ausgaben von Markenwerbern in Europa erlebt, die mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt. Porat fügte hinzu, dass die Einnahmen von Alphabet im zweiten Quartal die Auswirkungen der Einstellung der meisten kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens in Russland Anfang März widerspiegeln werden.Sundar Pichai, CEO von Alphabet und Google, sagte in der Telefonkonferenz, dass YouTube Shorts – die Kurzvideofunktion der Videoplattform – jetzt im Durchschnitt über 30 Milliarden Aufrufe pro Tag verzeichnet, eine Steigerung um mehr als das Vierfache gegenüber 6,5 Milliarden vor einem Jahr. "Wie immer bei unseren Produkten konzentrieren wir uns zunächst darauf, ein großartiges Nutzererlebnis zu schaffen, und wir werden daran arbeiten, mit der Zeit die Monetarisierung voranzutreiben", sagte er über Shorts.Alphabet, die Muttergesellschaft von Google und YouTube, meldete für das erste Quartal einen Gesamtumsatz von 68,01 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 23 Prozent, und einen Nettogewinn von 16,44 Milliarden US-Dollar (oder 24,62 US-Dollar je Aktie), ein Minus von acht Prozent. Damit wurden die Erwartungen der Wall Street sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn verfehlt.