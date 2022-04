Quotencheck

In den vergangenen Wochen strahlte Das Erste die vierte Staffel der Reihe aus.

Es gibt Dinge, die es nur im deutschen Fernsehen gibt: Wie die faszinierende Produktionsgeschichte von «Mord mit Aussicht», das Format war mit der dritten Staffel mit durchschnittlich 6,52 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Serie des Jahres 2014. Dennoch konnten sich die Verantwortlichen nur auf einen Spielfilm einigen, der 2015 ausgestrahlt wurde.Nach sieben weiteren Jahren gab es nun eine vierte Staffel, die erneut Pro TV Produktion aufzeichnete. Allerdings wurde das gesamte Ensemble vor der Kamera ausgetauscht. Statt Caroline Peters ist nun Katharina Wackernagel vor der Kamera, die Kollegen Sebastian Schwarz und Eva Bühnen schlüpfen in die Rollen Heino Fuß und Jennifer Dickel. Den Fernsehzuschauer war dies scheinbar egal, denn am 8. März folgte der Auftakt mit einer Doppelfolge – nachdem zunächst eine Sondersendung gezeigt wurde. 6,89 und 6,43 Millionen Fernsehzuschauer waren dabei und verhalfen dem Ersten zu 24,0 und 24,5 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Zuschauern fuhr man 14,0 und 11,7 Prozent Marktanteil ein.Sieben Tage später war die Erfolgsgeschichte keineswegs vorbei, 5,90 Millionen Zuschauer blieben dran und sorgten für starke 20,3 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,64 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei weiterhin guten 9,8 Prozent. Die vierte Geschichte erreichte auf dem regulären Sendeplatz am Dienstag um 20.15 Uhr 5,61 Millionen Zuschauer und ergatterte 19,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dieses Mal 0,77 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag wieder bei hervorragenden 11,3 Prozent.Die vorletzte Geschichte, die am 5. April gesendet wurde, war für 5,52 Millionen Zuschauer interessant. Mit 19,1 Prozent Marktanteil wurde ein Wert erzielt, der immer noch sehr weit über dem Senderschnitt lag. Beim jungen Publikum standen dieses Mal 0,68 Millionen Zuschauer auf der Uhr, 10,1 Prozent Marktanteil waren die Folge. Nach fünf Folgen stand das Finale an, das nur noch 5,16 Millionen Zuschauer vorzuweisen hatte. Die Serie vom Ersten holte allerdings 19,8 Prozent Marktanteil. Nur das Interesse beim jungen Publikum ging mit der Episode auf 0,47 Millionen Zuseher zurück, sodass man nur noch auf 8,7 Prozent Marktanteil kam.Im Durchschnitt erreichte «Mord mit Aussicht» 5,92 Millionen Fernsehzuschauer und bescherte der blauen Eins einen Marktanteil von 21,2 Prozent. Rund 700.000 14- bis 49-Jährige schauten Woche für Woche vorbei, die zu 10,9 Prozent Marktanteil führten. Mit der Nachtwiederholung verbesserte man die Reichweite um 40.000 junge Zuschauer, bei allen Zuschauern wurden sogar 0,29 Millionen Zuschauer erzielt. Es ist daher wirklich zu empfehlen, weitere Geschichten produzieren zu lassen.