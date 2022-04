Bei RTL steigt im Sommer «Die deutsche Luftballonmeisterschaft»

TV-News

Vor rund zwei Monaten kündigte der Privatsender RTL zahlreiche Shows an, die im Laufe des Jahres an den Start gehen sollen, darunter auch, die vom etablierten «Ninja Warrior»-Trio Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann begleitet wird. Zwar steht noch immer kein Ausstrahlungstermin fest, die Rede ist weiterhin vom Sommer 2022, doch die Kölner TV-Station nannte nun erste Teilnehmer am Wettbewerb.Demnach stellen sich der Herausforderung die ehemalige Skirennläuferin und Gold-Medaillen-Gewinnerin Maria Höfl-Riesch, Moderatorin Lola Weippert, Ex-Profifußballer und «Let's Dance»-Gewinner Rúrik Gíslason, Schauspieler Tom Beck und der einstige Fußballtorhüter Tim Wiese. Die Spielregeln dürften den meisten aus der Kindheit bekannt sein: Berührt der Ballon den Boden, hat man verloren.RTL macht aus dieser simplen Prämisse ein Turnier mit Vorrunde, Viertel-, Halbfinale und Endspiel. Die Promis spielen dabei nicht in den eigenen vier Wänden, sondern treten in verschiedenen und aufwändig dekorierten "Welten" gegeneinander an. Jede Welt hat ihre Besonderheiten – und auch ihre Tücken. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment in den Bavaria Filmstudios in München. Die Aufzeichnung findet am 11. Mai statt.