Indien: James Murdoch fädelt Mega-Fusion ein

Gleich drei Unternehmen schließen sich in Asien zusammen, um ein riesiges Volk zu versorgen.

Die indischen Unternehmen Reliance und Viacom18 sind eine strategische Partnerschaft mit Bodhi Tree Systems eingegangen, einer Plattform von James Murdochs Lupa Systems und dem ehemaligen Disney-Präsidenten Uday Shankar, um ein riesiges TV- und digitales Streaming-Unternehmen in Indien zu gründen. Bodhi Tree investiert zusammen mit einem Investorenkonsortium 1,78 Milliarden Dollar in Viacom18, um "gemeinsam Indiens führende Unterhaltungsplattform aufzubauen und den Wandel der indischen Medienlandschaft zu einem 'Streaming-first'-Ansatz voranzutreiben", so die Unternehmen in einer Erklärung.Viacom 18 ist ein Joint Venture von Network 18, der vom Milliardär Mukesh Ambani kontrollierten Mediengruppe, und dem US-amerikanischen Medienkonglomerat Viacom. Es betreibt 38 Kanäle in neun indischen Sprachen, darunter die Colors TV-Kanäle, sowie die Streaming-Plattform Voot. Bereits in sechs Monaten soll die Transaktion abgeschlossen werden, sofern die behördlichen Genehmigungen vorliegen.Ambani, Vorsitzender und Geschäftsführer von Reliance Industries, sagte: "Die Erfolgsbilanz von James und Uday ist unübertroffen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten haben sie eine unbestreitbare Rolle bei der Gestaltung des Medien-Ökosystems in Indien, Asien und der ganzen Welt gespielt. Wir freuen uns sehr, mit Bodhi Tree zusammenzuarbeiten und den Übergang Indiens zu einem Medienmarkt, in dem Streaming im Vordergrund steht, anzuführen. Wir sind entschlossen, den indischen Kunden durch diese Partnerschaft die besten Medien- und Unterhaltungsdienste zu bieten."Murdoch und Shankar sagten: "Wir könnten nicht erfreuter sein, unsere neue Partnerschaft bekannt zu geben. Unser Ziel ist es, die technologischen Fortschritte, insbesondere im Bereich der Mobilkommunikation, zu nutzen, um sinnvolle Lösungen für die alltäglichen Medien- und Unterhaltungsbedürfnisse in großem Umfang anzubieten. Unser Ziel ist es, das Unterhaltungserlebnis auf mehr als einer Milliarde Bildschirmen neu zu gestalten.