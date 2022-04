Netflix reorganisiert sein Marketing-Team

Vermischtes

Durch die Umstellung lassen sich Entlassungen nicht vermeiden.

Netflix reorganisiert seine Marketingabteilung und befördert einige wichtige Führungskräfte, während mehrere Stellen gestrichen werden. Im Zuge dieser Maßnahme werden 25 Mitarbeiter des globalen Marketingteams von Netflix , das mehr als 500 Angestellte umfasst, entlassen, wie das US-Fachblatt „Variety“ berichtet.Die Kürzungen erfolgen, nachdem Netflix in seiner jüngsten Gewinnmitteilung bekannt gegeben hat, dass das Unternehmen 200.000 Abonnenten verloren hat, was zu einem Rückgang des Aktienkurses führte. Netflix hat den Anlegern signalisiert, dass es eine operative Marge von 19 bis 20 Prozent beibehalten will. Insider sagen jedoch, dass die Pläne, die Ausrichtung der Marketingabteilung umzukrempeln, bereits letztes Jahr ausgeheckt wurden. Ziel ist es, das Führungsteam zu entschichten, die Berichtsstruktur zu vereinfachen und die Kosten zu senken.Einige der am Donnerstag vorgenommenen Kürzungen betrafen Tudum, die auf Fans ausgerichtete Website von Netflix . Die Kürzungen bei Tudum bestehen aus einer Mischung von Auftragnehmern und Vollzeitmitarbeitern. Die Website wird jedoch nicht geschlossen, im Gegensatz zu einigen Gerüchten in den sozialen Medien. "Unsere Fan-Website Tudum ist eine wichtige Priorität für das Unternehmen", sagte ein Sprecher. Michelle Lee wird Tudum weiterhin leiten.