SWR3 passt Morgen-Schiene an

Radio

Künftig wird die «SWR3 Morningshow» erst ab 6:00 Uhr zu hören sein.

Der SWR-Radiosender SWR3 zählt noch immer zu den größten Radiosendern der Republik, trotz eines leichten Reichweiten-Minus von 5,5 Prozent in der vergangenen Audio-MA 2022/I. Laut dieser Marktumfrage hören aktuell 917.000 Hörer in einer durchschnittlichen Stunde zwischen Montag und Freitag zwischen 6:00 und 18:00 Uhr das Programm des viertgrößten deutschen Senders. Um wieder an Reichweite zu gewinnen, hat der Sender nun eine Änderung für das gefragteste Programm des Tages angekündigt.Wie SWR3-Programmchef Thomas Jung am Donnerstag bekannt gab, wir dieab der kommenden Woche, 2. Mai, ab 6:00 Uhr beginnen und damit eine Stunde nach hinten verschoben. Dementsprechend dauert die Sendung bis 10:00 Uhr. Begründet wird der Schritt mit dem Einfluss der Corona-Pandemie auf die Tagesabläufe der Menschen.„Die Änderungen im Alltag haben Auswirkungen darauf, wie unsere Hörer:innen Medien nutzen und Radio hören. Als innovatives und modernes Programm verfolgen wir bei SWR3 diese Veränderungen sehr genau und haben uns dazu entschieden, den Start in den Tag in unserem Programm anzupassen“, so Jung. Die deutschlandweite Nachtstrecke «SWR3Luna / ARD Popnacht» werde dementsprechend eine Stunde verlängert – die Vormittagsshow startet eine Stunde später um 10:00 Uhr. Moderiert wird die «SWR3 Morningshow» im Wechsel von Sascha Zeus und Michael Wirbitzky sowie dem Moderatoren-Duo Anneta Politi und Kemal Goga, die sich sicherlich über eine Stunde mehr Schlaf am Morgen freuen dürften.