«Love is King» wandert zunächst zu Joyn

Das ITV-Format verspricht „Flirten wie im Märchen“, denn die Teilnehmer lernen sich in pompösen Outfits auf einem bayerischen Schloss kennen und leben dabei den royalen Lifestyle.

Ob ProSieben mehr Erfolg hat als NBC? In den USA war das Dating-Format «The Courtship», sodass der Pfauensender das Format vorzeitig abbrach und beim USA Network zu Ende brachte ( Quotenmeter berichtete ) NBC beschrieb das Format als Mix aus «Bachelor» und «Bridgerton». Ein ähnliches Konzept stellte ProSieben im vergangenen Jahr vor, als manankündigte. Nun ist klar, ProSieben wird das von ITV Studios Germany produzierte Datingformat zwar ausstrahlen, die Premiere findet aber beim Streamingdienst Joyn statt. Dort ist der Start im zweiten Halbjahr 2022 geplant. Ein Termin im Free-TV steht noch nicht fest.In «Love is King» treffen die Teilnehmer in einem bayerischen Schloss in pompösen Outfits und mit höfischem Kommunikationsmöglichkeiten aufeinander, was gleichzeitig bedeutet, dass sie auf Smartphones und alles Digitale verzichten müssen. Derzeit finden die Dreharbeiten statt. Zum royalen Lebensstil gehören selbstredend auch ausschweifende Ballabende dazu. Am Ende steht die Frage, wer das Schloss als Paar verlässt und zu zweit in sein normales Leben zurückkehrt.„Wer weiß heute noch, wie Dating ohne Smartphone funktioniert hat?“, fragt Hannes Hiller, Senior Vice President Development & Content Strategy Entertainment Seven One Entertainment Group, und erklärt das Konzept der Sendung: „In der Datingshow «Love is King» dreht sich für Singles auf Partnersuche die Zeit zurück. Digital Natives gehen auf eine romantische Zeitreise, um ihre:n Partner:in zu finden. Das wird sehr märchenhaft. Deshalb freuen wir uns besonders, dass wir gemeinsam mit ITV Studios dieses Programm in Deutschland zunächst für Joyn umsetzen."Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group: „Unsere neue Datingshow «Love is King» verspricht erstklassiges Entertainment für ein breites Publikum – und feiert seine Premiere auf unserem BVoD-Service Joyn. Mit diesem Schritt bauen wir unser vielfältiges und immer häufiger exklusives Programmangebot auf Joyn weiter aus und optimieren unsere Gesamtreichweite über alle Plattformen hinweg.“Thomas Münzner, Vice President Content bei Joyn, fügt an: „Wir freuen uns sehr über die erste koproduzierte Reality-Show mit ProSieben . Dating-Formate stehen bei unseren Nutzer:innen hoch im Kurs. Dabei liefert «Love is King» einen ganz besonderen Twist und schickt junge Menschen von heute in ein romantisches Setting von anno dazumal. Ich bin mir sicher: Diese Show wird eines der Joyn-Highlights im Herbst werden, wodurch Joyn und die Seven.One Entertainment Group noch näher zusammenrücken."