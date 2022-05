Amazon Prime Video greift in Indien an

International

Der Online-Versandriese möchte auch etwas vom indischen Kuchen abhaben.

Amazon Prime Video setzt im großen Stil auf indische Inhalte. Auf einer großen Veranstaltung in Mumbai kündigte der Streaming-Anbieter an, dass er seine Investitionen in Prime Video India in den nächsten fünf Jahren mehr als verdoppeln wird, und enthüllte ein 40 Titel umfassendes Programm, das bisher größte in diesem Land.Die Titel sind in den Sprachen Hindi, Tamil und Telugu und umfassen neue und wiederkehrende Originalserien mit und ohne Drehbuch sowie Koproduktionen, die in den nächsten 24 Monaten ausgestrahlt werden. Der Dienst hat auch einen Vorstoß in den Bereich der Originalfilme angekündigt. Bei etwa 70 Prozent der kommenden Titel werden neue Talente vor und hinter der Kamera zu sehen sein.Darüber hinaus hat der Streamingdienst Lizenzvereinbarungen mit den führenden indischen Produktionsfirmen Ajay Devgn FFilms, Dharma Productions, Excel Entertainment und Yash Raj Films geschlossen. Amazon hat außerdem den Prime Video Store gestartet, seinen transaktionalen Video-on-Demand (TVOD)-Filmverleihservice in Indien, der sowohl für Prime-Mitglieder als auch für Nicht-Mitglieder verfügbar ist. Die Kunden erhalten frühzeitig Zugang zu den neuesten indischen und internationalen Filmen.Der Dienst hat kürzlich sein halbes Jahrzehnt in Indien vollendet. Amazon Prime-Video-Indien-Chef Gaurav Gandhi sagte: "In den letzten fünf Jahren haben wir ein starkes Angebot an lokal produzierten Inhalten in verschiedenen Sprachen aufgebaut, das die vielfältigen Unterhaltungsbedürfnisse der indischen Kunden optimal bedient. Mit verbessertem Zugang und Vertrieb haben wir dazu beigetragen, dass diese großartigen Geschichten in Indien und in der ganzen Welt weit verbreitet werden. Wir haben eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die Sprachpalette der indischen Kunden zu erweitern und damit die Publikumsbasis für Kreative und Talente zu vergrößern."