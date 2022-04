Apples Dienstleistungen wachsen um 17 Prozent

Wirtschaft

Mehr als 825 Millionen Menschen zahlen aktuell für einen Dienst wie AppleTV+.

Für den Gerätehersteller Apple ist das Dienstleistungsgeschäft inzwischen sehr lukrativ geworden. In den ersten drei Monaten des Jahres stieg der Umsatz im Dienstleistungsbereich, der den App Store, Apple Music, Apple TV+ und Co. umfasst, um 17 Prozent auf 19,8 Milliarden US-Dollar – ein neuer Rekordumsatz. Ende März zählte Apple weltweit mehr als 825 Millionen zahlende Abonnenten (sowohl für Apple-eigene als auch für Dienste von Drittanbietern), mehr als 165 Millionen in den letzten zwölf Monaten und mehr als 785 Millionen im Jahresendquartal 2021.Das erfolgreichste Apple-Produkt ist und bleibt das iPhone, das im ersten Quartal auf einen Umsatz von 50,6 Milliarden US-Dollar kam – ein Wachstum von 5,4 Prozent. Obwohl man im Vorjahreszeitraum um 66 Prozent zulegte, bedeutete der aktuelle Berichtszeitraum ein Umsatzrekord.Insgesamt setzte das Unternehmen 97,3 Milliarden US-Dollar um, das ist ein Wachstum von neun Prozent. Die Analysten rechneten nur mit knapp 94 Milliarden US-Dollar. "Die Rekordergebnisse dieses Quartals sind ein Beweis für Apples unermüdlichen Fokus auf Innovation und unsere Fähigkeit, die besten Produkte und Dienstleistungen der Welt zu entwickeln", sagte Cook bei der Bekanntgabe der Ergebnisse.