Amazon bestellt neue Gerichtshow

US-Fernsehen

Richterin Judy Sheindlin wird bald für den Dienst Freevee vor der Kamera stehen.

Der ehemalige Dienst IMDb TV, der nun Freevee heißt, wird mit Richterin Judy Sheindlin ein neues Gesicht bekommen. Sheindlin wird als Schöpferin und ausführende Produzentin vonfungieren, in der ein Gremium von drei Richtern gemeinsam über reale Fälle urteilen wird. Scott Koondel wird ebenfalls als ausführender Produzent fungieren."«Tribunal» ist ein aufregendes neues Format, das die traditionelle Gerichtsverhandlung mit einer videogestützten Präsentation kombiniert", so Sheindlin. "Das Richtergremium bietet eine dynamische Kombination aus unterschiedlichen Hintergründen, Erfahrungen und Meinungen, die einzigartig, unvergleichlich und fesselnd sind.""Angesichts der großen Unterstützung, die unsere Kunden für «Judy Justice» gezeigt haben, freuen wir uns, ein weiteres Programm mit Richterin Sheindlin in unser Programm aufzunehmen. Richterin Sheindlin ist seit mehr als 25 Jahren eine Pionierin bei der Erstellung von Premium-Gerichtsinhalten, und «Tribunal» unterstreicht unsere Vision eines modernen Fernsehnetzwerks, das tageszeitunabhängige Programme anbietet", so Lauren Anderson und Ryan Pirozzi, Co-Heads of Content and Programming bei Freevee.