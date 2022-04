Comcast startet Fire-Konkurrenz

Vermischtes

Mit einem weiteren Kabelnetzbetreiber möchte der Besitzer von Sky und NBC einen neuen Dienst schaffen.

Die zwei großen Kabelnetzbetreiber der Vereinigten Staaten von Amerika, Comcast und Charter Communications, haben sich zusammengeschlossen, um eine Streaming-Plattform der nächsten Generation an den Start zu bringen. Diese wird für eine Reihe von Ultra-HD-Geräten und Smart-TVs konzipiert. Das noch nicht benannte Joint Venture wird darauf abzielen, mit Streaming-Plattformen wie Roku, Amazons Fire TV, Google Chromecast und Apple TV 4K zu konkurrieren.Der Hauptgrund für den Zusammenschluss: Sowohl Comcast als auch Charter wollen eine einzige Streaming-Aggregationsplattform bereitstellen, die in den gesamten USA verfügbar ist – nicht nur in ihren regionalen Betriebsbereichen – und die ihnen bessere Möglichkeiten bietet, Verträge mit Hardwareherstellern, App-Entwicklern und Einzelhändlern abzuschließen. Zu den erwarteten Einnahmequellen des Joint Ventures gehören Anzeigenverkäufe und E-Commerce-Funktionen sowie Vertriebsvereinbarungen mit Drittanbietern.Comcast wird Flex, seine aggregierte Streaming-Plattform und -Hardware, an das Joint Venture lizenzieren sowie das Einzelhandelsgeschäft für seine kürzlich eingeführten XClass-Fernseher (in Europa Sky Glass) und Xumo, den kostenlosen, werbegestützten Streaming-Dienst, den es 2020 erworben hat, einbringen. Charter wird zunächst 900 Millionen US-Dollar in das Joint Venture einbringen, die über mehrere Jahre hinweg finanziert werden."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Charter, um diese Plattform und ihr preisgekröntes Erlebnis Millionen von neuen Kunden zugänglich zu machen. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Suche und Entdeckung von Live-, On-Demand- und Streaming-Videos nahtlos und unglaublich einfach für die Verbraucher zu machen", sagte Dave Watson, CEO von Comcast Cable, in einer Erklärung. "Diese Partnerschaft vereint auf einzigartige Weise mehr als ein Jahrzehnt technischer Innovation, nationale Größe und neue Möglichkeiten, unsere gemeinsamen Investitionen zu monetarisieren."Tom Rutledge, CEO von Charter, fügte hinzu: "Unser neues Unternehmen wird eine voll funktionsfähige Betriebsplattform, neue Geräte und Smart-TVs mit einem robusten App-Store hervorbringen, der dem Kunden ein optimiertes und aggregiertes Erlebnis bietet. Da sich die Videolandschaft ständig weiterentwickelt, wird dieses Projekt die Optionen für den Endverbraucher erweitern, mit etablierten nationalen Plattformen konkurrieren und sich unserer bestehenden Palette von Optionen für die Spectrum TV App anschließen, die auf den meisten kundeneigenen Streaming-Geräten verfügbar ist."