Kabel Eins setzt nachmittags künftig auf Marathon-Programmierungen

TV-News

Auch bei Sat.1 wird sich das Programm anders aufstellen – allerdings nur am Samstag.

Die Verantwortlichen von Kabel Eins haben sich auf eine neue Sendestrategie im Nachmittagsprogramm geeinigt. Ab der kommenden Woche werden nicht mehr zahlreichen Krimi-Formate wieundnicht mehr täglich zu sehen sein, sondern jede Serie wird ihren eigenen Ausstrahlungstag erhalten und so gleich mehrere Stunden am Stück zu sehen sein. Ähnlich verfuhr ProSieben Anfang des vergangenen Jahres, als jede US-Sitcom ihren eigenen Marathon-Tag erhielt.Ab dem 2. Mai startet die Woche bei Kabel Eins somit immer mit «Navy CIS» ab kurz nach 11:00 Uhr. Die Sendestrecke dauert dann bis 15:50 Uhr, wenn die «Kabel Eins News» und ab 16:00 Uhrübernehmen. Auf dem 16-Uhr-Sendeplatz ist bis zum Ende dieser Woche noch «Navy CIS» programmiert. Dementsprechend gibt es ab der kommenden Woche fünf Folgen am Stück von «Navy CIS» im Vorlauf. Am Dienstag und Donnerstag steht «Castle» auf dem Programm. Durch eine Wiederholung um 10:15 Uhr sind dann sogar sechs Folgen am Stück zu sehen. Der Mittwoch gehört «Scorpion» mit fünf Ausgaben zwischen 11:00 und 15:50 Uhr, ehe die Woche mit einer Dauerbeschallung von «Elementary» beendet wird, ebenfalls fünf Folgen.Auch Sat.1 hat ein wenig am Programm geschraubt, sich dabei aber auf den Samstag beschränkt. Da sichnicht nur bei der Erstausstrahlung am Montagabend schwertat, sondern besonders auch in der Drittverwertung am Samstagnachmittag mit nur 2,2 und 2,5 Prozent in der Zielgruppe komplett unterging, muss die Sendung fortan am Samstagnachmittag weichen. An der Ausstrahlung am Montag hält Sat.1 weiterhin fest sowie an der Wiederholung am gleichen Abend. Am Samstag steht stattdessen die Kulinarik im Vordergrund. Ab dem kommenden Samstag, 30. April, folgt auf die-Wiederholung um 12:45 Uhr eine Doppelfolge, in der Alexander Hermann als Moderator durch die Sendung führt. Am weiteren Ablauf von «Die Gemeinschaftspraxis», «Lenßen übernimmt» und «K11 – Die neuen Fälle» ändert sich nichts.Findigen Sat.1-Zuschauern wird aufgefallen sein, dass «Kampf der Köche» bislang immer am Morgen im Vorlauf vonzu sehen war. Da das Herrmann-Format aber in den Nachmittag rutscht, füllt Sat.1 die Morgenschiene mit einer Programmfarbe, die ab 6:15 Uhr bereits bespielt wird: Telenovelas. Zu diesem Zweck hatte man am vergangenen Wochenende bereitsaus dem Archiv gegraben und gleich sechs Folgen am Stück gezeigt. Ab Samstag wird die Dosis auf vier Folgen am Stück zurückgeschraubt, im Anschluss gibt es dann aber vier Folgen der 2008-Soapmit Jeanette Biedermann in der Hauptrolle als Anna Polauke.