Über 5,5 Millionen für Eintracht Frankfurt

Quotennews

Das Hinspiel des Spiels der UEFA Europa League zwischen den Frankfurtern und West Ham United machte sogar dem Ersten Konkurrenz.

Beim Gesamtpublikum hatte Das Erste am Donnerstag die Hosen an, aber die Eintracht aus Frankfurt sorgte schon im Vorfeld dafür, dass West Ham United im übertragenen Sinne „die Hosen voll hatte“. Die Mannschaft aus der hessischen Stadt schossen den FC Barcelona aus der UEFA Europa League und gilt inzwischen zu Titelkandidaten. Das Hinspiel, das 1:2 für die Frankfurter endete, war für RTL ein voller Erfolg.Die erste Halbzeit, die im Olympiastadion London ausgetragen wurde, erzielte 4,94 Millionen Fernsehzuschauer. David Moyes von West Ham United, der an der Außenlinie stand, sorgte für einen Marktanteil von 17,5 Prozent. 1,60 Millionen 14- bis 49-Jährigen machten RTL mit 22,6 Prozent glücklich. Die zweite Halbzeit, die auf 5,51 Millionen Zuseher kam, wollten sich 1,75 Millionen Umworbene nicht mehr entgehen lassen. Die Marktanteile beliefen sich bei 23,7 Prozent bei den ab 3-Jährigen und 27,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Im Anschluss setzte RTL noch auf die Highlights der zweiten Halbfinal-Partie, die zwischen RB Leipzig und den Glasgow Rangers (1:0) ausgetragen wurde. Die Zusammenfassung inklusive weiterer Highlights, Nachberichte und Experten-Gespräche zählte 2,55 Millionen Zuschauer und versorgte den Kölner Fernsehsender mit 17,1 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen standen nun 0,77 Millionen auf dem Papier, die Fernsehforschung zählte bis Mitternacht 20,2 Prozent bei den Umworbenen.