«Über Geld spricht man doch!» startet nur mau

Im Anschluss überzeugte das «K1 Magazin» und eine Wiederholung von Peter Giesel.

Deutschland, 2022: Während das Paar Melanie Engels und Stephan Reiz bereits ab der Monatsmitte mit einem leeren Konto kämpft, freut sich die Reutlinger Millionärsfamilie Gekeler über 15.000 Euro plus am Monatsende. Frührentnerin Anja Berkenheide aus Steinfurt ist stolz auf ihr eigenes Kostensystem. Diese drei Schicksale waren Teil der neuen Kabel-Eins-Sendung, die am Donnerstag Premiere feierte.Das von Tresor TV produzierte Format, das zwischen 20.15 und 22.20 Uhr punkten sollte, erreichte 0,70 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und hörte auf 2,6 Prozent Marktanteil. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern wurden 0,32 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf mittelmäßige 4,9 Prozent.Ob Mystery- und Überraschungsboxen ein Schnäppchen sind, teste Reporterin Gloria Gotz im. Das Informationsmagazin sicherte sich mit einer Reportage über Elektro-Fahrräder 0,59 Millionen Zuschauer und verbuchte 2,9 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,31 Millionen Zuschauer gemessen, sodass man auf 5,7 Prozent Marktanteil kam. Bis 01.20 Uhr war wieder Peter Giesel im Programm. Eine alte-Ausgabe wollten sich 0,23 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, das Format erzielte 2,7 Prozent. In der Zielgruppe wurden dieses Mal 0,12 Millionen Zuschauer gemessen, sodass man auf 5,4 Prozent kam.