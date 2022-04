Amazon macht im ersten Quartal minus

Wirtschaft

Die Werbeeinnahmen des Unternehmens bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Das Online-Versandhaus Amazon hat die Gewinnerwartungen der Wall Street für das erste Quartal des Jahres deutlich verfehlt. Nachdem man vor einigen Jahren endlich schwarze Zahlen schrieb, sah es nun gar nicht so gut aus. Insgesamt setzte Amazon 116,4 Milliarden US-Dollar um, das ist ein Plus von sieben Prozent und somit eine der langsamsten Wachstumsraten seit zwei Jahrzehnten.Amazon meldete im ersten Quartal einen Nettoverlust von 3,8 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz des E-Commerce-Königs im Bereich der Werbedienstleistungen erreichte 7,88 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, aber die Analysten hatten mit höheren Einnahmen gerechnet. Mit den Q4-Ergebnissen hat das Unternehmen zum ersten Mal die Werbeeinnahmen aufgeschlüsselt. Das Segment umfasst den Verkauf von Werbedienstleistungen an Verkäufer, Anbieter, Verleger, Autoren und andere durch gesponserte Anzeigen, Display- und Videowerbung.In seiner Gewinnankündigung wies Amazon darauf hin, dass es im ersten Quartal die 8,5 Milliarden Dollar teure Übernahme von MGM abgeschlossen hat, die einen Katalog von mehr als 4.000 Filmtiteln und 17.000 TV-Episoden umfasst. "Die Pandemie und der anschließende Krieg in der Ukraine haben ungewöhnliches Wachstum und Herausforderungen mit sich gebracht", sagte Amazon-CEO Andy Jassy in einer Erklärung. Er wies darauf hin, dass das Verbrauchergeschäft des Unternehmens in den letzten zwei Jahren jährlich um 23 Prozent gewachsen ist, und verwies auf schwierige Vergleiche mit dem Vorjahr.