VOD-Charts

Seit Wochen dominiert die Historien-Serie von Shondaland die Charts. Hält der Nimbus an oder kann «Last One Laughing» etwas entgegensetzen?

Netflix schrumpft. Das war die Nachricht der vergangenen Tage , weshalb der kalifornische Streamingdienst nun auch ein werbebasiertes Angebot in Betracht zieht, um weiterhin an Kundschaft zu gewinnen. Mit 221,64 zahlenden Abonnenten ist man aber weiterhin klarer Marktführer und auch die Abrufzahlen sind, dank einiger Leuchttürme, weiterhin spitzenmäßig. So beginnt die Top10 in der 17. Kalenderwoche mit einem Netflix-Titel. Die spanische Seriebrachte es auf eine Bruttoreichweite von 2,31 Millionen.Weiter geht es zunächst mit einem Titel, der nicht auf Netflix verfügbar ist, dafür aber bei mehreren Anbietern zu finden ist, allen voran Joyn und Disney+. Die Krankenhaus-Seriegenerierte laut den Marktforschern von ‚Goldmedia‘ in den vergangenen sieben Tagen 2,44 Millionen Klicks. Zurück zu Netflix:reiht sich auf Platz acht ein, mit 2,52 Millionen Abrufen.Platz sieben und sechs stammen von den größten Konkurrenten im Geschäft.kann weiterhin auf gute Abrufzahlen zurückblicken. Die Prime-Video-Show mit Bully Herbig lockte 2,60 Millionen Zuschauer an. Bei Disney+ wurdesogar 2,74 Millionen Mal geklickt. Die Top5 wird von Netflix dominiert, denn jeder einzelne Titel ist entweder exklusiv oder zusätzlich beim Marktführer im Angebot enthalten. Das Reality-Formatschaffte es mit neuen Folgen, die am vergangenen Freitag erschienen sind, die Drei-Millionen-Marke zu durchbrechen und wurde 3,28 Millionen Mal geklickt. Auch vonerscheinen seit wenigen Wochen neue Folgen. Der «Breaking Bad»-Ableger holte Rang vier mit 3,38 Millionen Views.Zwar dürftederzeit vor allem bei Disney+ gefragt sein, wo die neueste Staffel erscheint, doch die ersten zehn Runden der Zombie-Serie gibt es auch bei Netflix. Dementsprechend sichern sich Norman Reedus und Co. in der Vorwoche 3,56 Millionen Klicks. Mehr als zwei Millionen Male mehr wurdeangesteuert. Der Mockumentary-Klassiker holt Silber mit beeindruckenden 5,85 Millionen Klicks. Womit der derzeit größte Leuchtturm aus dem Hause Netflix übrig bleibt, der einmal mehr von der Spitze grüßt.durchbricht einer Bruttoreichweite von 6,02 Millionen sogar die Sechs-Millionen-Marke.