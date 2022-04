TV-News

30 Jahre «GZSZ»: RTL feiert Jubiläum ausgiebig

Veit-Luca Roth von 29. April 2022, 12:49 Uhr

Neben der Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge zeigt der Kölner Sender auch eine Best-of-Sendung, in der zahlreiche Darsteller in Erinnerung schwelgen.

Am 12. Mai steigt zur gewohnten «GZSZ»-Sendezeit, also um 19:40 Uhr das 30-jährige Jubiläum von. Zum Geburtstag hat die UFA Serial Drama eine besondere Episode in Spielfilmlänge produziert, die sich um Wolfgang Baro alias Bösewicht Jo Gerner drehen wird ( Quotenmeter berichtete ). Doch damit sind die Feierlichkeiten für diese durchaus beeindruckende Zeitspanne im Fernsehgeschäft noch nicht beendet, denn im Anschluss gibt es auf RTL die 45-minütige Sendungzu sehen, die von den Kollegen der UFA Show & Factual produziert wird.Mit dabei sind Ulrike Frank, Wolfgang Bahro, Eva Mona Rodekirchen, Jan Kittmann, Gisa Zach, Lennart Borchert, Marc Weinmann, Valentina Pahde, Chryssanthi Kavazi, Iris Mareike Steen, Olivia Marei, Patrick Heinrich sowie Thomas Drechsel und Lars Pape. Sie blicken auf besondere Momente aus drei Jahrzehnten der Daily Soap zurück. Außerdem sollen die GZSZ-Stars in kleinen Spielen ihr Wissen um ihre Serie unter Beweis stellen. Beispielsweise wird den Darstellern eine Szene vorgespielt, deren Ende sie dann erraten müssen. Beim Fakten-Check werden Hintergrund-Daten ans Licht gebracht und Fragen nach der Anzahl gebügelter Hemden pro Jahr beantwortet.Besonders bemerkenswert an der Sendung ist, dass die geladenen Gäste auf ihr Honorar verzichten. Stattdessen werden 30.000 Euro für die Ukraine-Hilfe der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ gespendet.

