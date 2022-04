Alexander Möhnle wird Talk-Chef bei Bild TV

Köpfe

Zuvor bekleidete er seit 2020 diese Position beim österreichischen Sender Servus TV.

Der bisherige Talk-Chef von Servus TV, Alexander Möhnle, wechselt zum 1. Mai zu Bild TV und wird dort als Leiter Talk dieselbe Position bekleiden. Beim Nachrichtensender, der im vergangenen Jahr an den Start gegangen war, wird er unter anderem die Talk-Formate «Die richtigen Fragen» und «Viertel nach Acht» verantworten wird. Außerdem soll er neue Sendungen entwickeln.Vor seiner Zeit bei Servus TV, wo er seit 2020 unter anderem «Talk im Hangar 7» leitete, war Möhnle Redaktionsleiter der SWR-Samstagabendshow «Talk am See». Davor war er mehrere Jahre Redakteur in verschiedenen Funktionen bei ServusTV und der Abteilung Journalistische Unterhaltung des SWR , die unter anderem für Sendungen wie «Nachtcafé» verantwortlich zeichnet. Alexander Möhnle absolvierte ein Volontariat bei Stuttgarter Presseunion und arbeitete als freier Filmemacher.„Der Talk ist bei Bild TV ein wichtiges Programmformat und eine Stimme, die auch in den sozialen Netzwerken wie YouTube viele Fans hat. Mit Alexander Möhnle gewinnen wir einen der erfahrensten deutschen Talkredakteure und wollen mit ihm die Relevanz und Meinungsstärke unserer Sendungen weiter ausbauen“, freut sich Claus Strunz, Chefredakteur Bild TV & Video, über die Neuverpflichtung.