«Der Alte» holt sich die 5 Millionen fast zurück

Quotennews

In der Vorwoche war die ZDF-Krimireihe erstmals in diesem Jahr unter die 5-Millionen-Marke gefallen. Das konnte Hauptkommissar Richard Voss nicht auf sich sitzen lassen.

Am 18. März startete das ZDF in diesem Jahr die Krimireiheund vom Start weg, lief es konstant gut. Die erste Episode des Jahres holte 5,6 Millionen Zuschauer nach Mainz, spätere sollten 5,4, 5,76 oder 5,35 Millionen an Land ziehen. Ebenso konstant zeigte sich der Marktanteil, der sich stetig um die 19 Prozent herum bewegte, außer am 08. April, als das bisher einzige Mal in diesem Jahr mit 20,1 Prozent über 20 Prozent erreicht werden konnten. Doch dieser schön konstante Lauf, fand am 22. April, letzten Freitag, sein Ende. Ohne große Veränderung im Konkurrenz-Programm fiel «Der Alte» auf 4,92 Millionen Zuschauer, während der Marktanteil rutschte auf 18,2 Prozent. Natürlich, ist hier keinesfalls von einer schlechten Leistung zu sprechen, nichtsdestotrotz verlor sich die Serie von mehr als 5 Millionen Zuschauern. Gestern sollte der Trend wieder in die richtige Richtung gehen.Denn gestern holte Voss mit dem Fallwieder bessere 4,95 Millionen Zuschauer und damit auch einen etwas verbesserten Marktanteil von 18,3 Prozent. Damit holte sich das ZDF in puncto Gesamtreichweite den Tagessieg, obwohl das auch bereits letzte Woche der Fall war. Ärgster Verfolger war die Primetime-Konkurrenz aus dem Ersten, in welcherstolze 3,41 Millionen Zuschauer markieren konnte. Hier lag der Marktanteil bei ebenfalls guten 12,6 Prozent am gesamten TV-Markt. Beim Ersten konnte zudem eine kleine Verschlechterung zur Vorwoche beobachtet werden, «Anna und ihr Untermieter: Dicke Luft» schaffte es am 22. April auf bessere 3,76 Millionen Gesamtzuschauer.Bei der jüngeren Zuschauerschaft sah sich die Situation recht unverändert. Während, wie beschrieben, «Der Alte» in der Vorwoche auf etwas Gesamtreichweite verzichten musste, fiel die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen mit 0,45 Millionen kaum merklich. Gestern schauten im Zweiten abermals 0,44 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter zu, hier ist die Krimireihe also durchweg konstant. Im Ersten fanden sich 0,29 Millionen jüngere Zuschauer, die für einen Marktanteil von 4,8 Prozent am entsprechenden Markt sorgen. Das Zweite brachte es auf passable 7,6 Prozent.