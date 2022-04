Die Final-Paarungen bei «The Voice Kids» stehen

Quotennews

Seit Anfang März sucht Sat.1 wieder nach Singstimmen im jungen Alter bei «The Voice Kids». Jetzt stehen die Finalteilnehmer fest.

Benjamin und Solveig aus Team Alvaro, Jemima und Emil aus Team Lena, Marvin und Benjamin aus Team Wincent und Vivien, Nadia und Georgie aus Team Michi und Smudo. Das sind die Finalisten für die Jubiläumsstaffel. Und mit den grandiosen Leistungen der Sing-Offs gelang den Kandidaten und Kandidatinnen nicht nur der Einzug ins Finale, die Show kam auch nach einer schwachen Quoten-Woche wieder zurück auf Final-Kurs. Nach den ersten beiden Episode der 10. Staffel kletterte die Reichweite auf über 1,7 Millionen Zuschauer und sollte diesen Wert bis zum 22. April, also über fünf Folgen, nicht mehr verlieren. Dann plötzlich bracht die Reichweite mit der letzten Woche ein, als lediglich 1,37 Millionen Fernsehende einschalteten und damit auch der Marktanteil auf 5,5 Prozent einbrach. Die klassische Zielgruppe verabschiedete sich von konstant über 0,6 Millionen Umworbenen auf 0,47 Millionen, der zuvor viermal in Folge erreichte zweistellige Marktanteil sank drastisch auf 7,9 Prozent.Musste sich bei Sat.1 also über «The Voice Kids» auf der Zielgeraden noch Gedanken gemacht werden? Die gestrigen Sing-Offs klärten das und nun ist klar: Ja. Die letzte Show vor dem Finale holte nur leicht stärkere 1,39 Millionen Zuschauer zum Bällchensender, der Marktanteil stieg minimal auf 5,6 Prozent. Das Interesse aus der Zielgruppe sank sogar, mit 0,44 Millionen Umworbenen konnten noch 7,7 Prozent Anteil am entsprechenden Markt markiert werden. Worin ist also der Knick in der «The Voice Kids»-Leistung zu erklären?Womöglich verfolgten zum 22. April bereits einige den Start des VOX-Spin-Offs, das mit 1,12 Millionen Zuschauer in der Vorwoche einen ordentlichen Start hinlegte. Hier waren in dieser Woche mit Folge zwei bereits etwas weniger Zuschauer an Bord, es konnten noch 0,98 Millionen Interessierte festgemacht werden. Der Marktanteil sank damit von 4,2 auf 3,7 Prozent. Die Zielgruppe reduzierte sich ebenfalls auf 0,41 Millionen Umworbenen und einen Marktanteil von 7,0 Prozent. Hier holte sich das Format in der Vorwoche 0,45 Millionen Zuschauer bei 7,5 Prozent entsprechendem Anteil. Etwas weniger Zuschauer bei VOX bedeuten also wieder etwas mehr Zuschauer bei Sat.1? Zumindest was die Gesamtreichweite angeht.