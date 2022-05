«Police Academy»-1.Mai-Marathon bei Kabel Eins

Quotennews

Schon Sonntage sind Film-Tage und wenn dann auch noch mit dem 1. Mai ein Feiertag auf einen Sonntag fällt, sendet Kabel Eins glatt alle «Police Academy»-Filme am Stück.

Zuletzt entschied sich Kabel Eins für den-Marathon mit allen Teilen am 25. Dezember 2021 und der Fahrplan war wieder identisch. Beginnend mit Teil 7,wurde früh am Tag gestartet (07:50 Uhr) und sich dann Teil für Teil durchgesendet. Der Uhrzeit entsprechend lief es mit 0,2 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 3,6 Prozent für Teil 7 gestern gar nicht schlecht. Die Zielgruppe war zu dieser Zeit am Sonntagmorgen noch in den Federn, denn grade einmal 0,06 Millionen Umworbene konnten für einen Marktanteil von 4,3 Prozent sorgen. Um 9:30 Uhr ging es weiter mitund tatsächlich steigerte sich die Reichweite auf 0,25 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil fiel jedoch auf 3,1 Prozent. In der klassischen Zielgruppe blieben alle 0,06 Millionen Fernsehende erhalten, der Marktanteil fiel hier demnach ebenfalls auf 3,1 Prozent.Mit 0,3 Millionen Zuschauern ab 11:20 Uhr beifiel der Marktanteil am Gesamtmarkt weiter auf nun 3 Prozent, immerhin steigerte sich ein erstes Mal die Zielgruppe auf 3,5 Prozent und 0,09 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter. Den Marktanteil ein erstes Mal im Gesamten halten, konnte schließlich. Ab 13 Uhr schauten 0,34 Millionen Fernsehende bei Kabel Eins rein, der Marktanteil verweilte damit bei den bestehenden 3 Prozent. Dafür machte die Zielgruppe einen ordentlichen Sprung auf 0,13 Millionen Umworbene und damit einen Marktanteil von 4,6 Prozent.Ab 14:50 Uhr lief dannvor ordentlichen 0,5 Millionen Zuschauern, die den Marktanteil auf überdurchschnittliche 4,1 Prozent stiegen ließen. Die Zielgruppe wuchs auf 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige an, sodass der Marktanteil auf 6,9 Prozent sprang. Kurz unterbrochen von denfolgte um 16:30 Uhr. Teil zwei verfolgten 0,61 Millionen Zuschauer und wieder 0,19 Millionen Umworbene. Die Marktanteile zeigten insgesamt 4,1 und am Zielgruppen-Markt 6,4 Prozent an. Um 18:15 Uhr beendeteden Marathon vor 0,73 Millionen Zuschauern, die den Marktanteil bei 3,3 Prozent stehenließen. Mit 0,27 Millionen Umworbenen sank der entsprechende Marktanteil zum Ende hin wieder auf 5,5 Prozent.