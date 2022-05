«Grill den Henssler» fällt leicht zurück

Quotennews

Mit der dritten Show im neuen Jahr stellte Steffen Henssler am letzten Wochenende einen neuen Bestwert auf. In Woche vier konnte dieser nicht bestätigt werden.

Die Freude dürfte bei VOX recht groß gewesen sein, als Steffen Henssler mit seinem Duell-Formatam letzten Sonntag 1,52 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,2 Prozent zur roten Kugel holte. Vor allem auch, weil die Zielgruppe sich mit 0,54 Millionen deutlich besser präsentierte als noch in der Woche davor, als lediglich 0,34 Millionen gemessen werden konnten. Der Marktanteil machte hier einen großen Sprung von 6,2 auf 8,9 Prozent. Doch konnten das Duell Henssler gegen Barth mit dem Bestwert mithalten?Nein. Mit 1,47 Millionen Zuschauern ab drei Jahren fiel das VOX-Format etwas hinter die Leistung der Vorwoche, wenn auch noch immer mehr Zuschauer als in Show eins und zwei dabei waren. Der Marktanteil fiel aufgrund der reduzierten Zuschauerschaft zurück auf 5,5 Prozent und ist zudem hinter der Quoten-Leistung von Show eins anzusiedeln, als 1,42 Millionen Zuschauer 5,6 Prozent holten. Auch die Zielgruppe konnte am Feiertag nicht mithalten. Mit 0,45 Millionen Zuschauern mussten Henssler und Barth einen Marktanteil von ordentlichen 7,1 Prozent hinnehmen. Mit diesen Werten ist die gestrige Show sowohl aus Sicht der Reichweite als auch aus Sicht der Quote hinter der Premieren-Show. Da markierten noch 0,48 Millionen Umworbene einen Marktanteil von 7,8 Prozent.Alles schlecht war am 1. Mai bei VOX jedoch bei Weitem nicht.holte in Folge zwei des Jahres gute 1,12 Millionen Zuschauer um kurz nach 18 Uhr, wobei auch hier die 5,9 Prozent Marktanteil weniger überzeugend sind als in der Woche zuvor. Da konnte noch 6,5 Prozent durch 1,36 Millionen Zuschauer ausgewiesen werden. Auch in der Zielgruppe ließ das Format nach, statt 0,35 Millionen Umworbenen und 7,7 Prozent Marktanteil konnten gestern 0,26 Millionen und 6,5 Prozent erreicht werden.fiel ebenfalls mit 1,64 Millionen Zuschauern hinter die Leistung der Vorwoche zurück, steigerte aber den Marktanteil von 6,5 auf 6,6 Prozent. Außerdem steigerte sich hierbei die Zielgruppe von 8 auf 8,5 Prozent, wenn auch mit 0,47 Millionen Umworbenen im Vergleich zu 0,49 Millionen etwas weniger zuschauten.