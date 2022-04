Hinter den Erwartungen: Peacock

Wirtschaft

Der Streamingdienst hat lediglich 13 Millionen Abonnenten, die monatlich zahlen.

Peacock beendete das erste Quartal des Jahres mit 28 Millionen monatlich aktiven Konten und 13 Millionen zahlenden Abonnenten, wie Comcast am Donnerstag zusammen mit seinen Ergebnissen für das erste Quartal bekannt gab. Diese Gesamtzahl liegt über den 24,5 Millionen monatlich aktiven Konten und neun Millionen bezahlten Abonnenten, die Comcast für Ende 2021 für den Streamer, der sowohl kostenlose, werbegestützte als auch bezahlte, werbefreie Angebote hat, gemeldet hatte.Bei der Bekanntgabe dieser Daten auf der Telefonkonferenz des Unternehmens zur Erörterung der Finanzergebnisse für das erste Quartal warnte der Vorstandsvorsitzende von Comcast, Brian Roberts, dass das Unternehmen nicht davon ausgeht, dass dieses dramatische Wachstum von Quartal zu Quartal für Peacock zur Norm wird, da die vier Millionen zusätzlichen bezahlten Abonnenten größtenteils darauf zurückzuführen sind, dass Peacock sowohl den Super Bowl LVI als auch die Olympischen Winterspiele in Peking während des Quartals gestreamt hat.Jeff Shell, CEO von NBCUniversal, sagte während der Telefonkonferenz zum ersten Quartal am Donnerstag: "Wir betrachten Peacock nicht als ein separates und eigenständiges Geschäft", das sich vom Rest von Comcasts Unterhaltungssparte unterscheidet. Auf die Frage nach der Leistung und der Hybridstrategie von Peacock angesichts des schockierenden Verlusts von Netflix und der Erkundung der Einführung einer werbefinanzierten Option sagte Shell: "Da sich die Dinge auf dem Streaming-Markt ändern, werden wir weiterhin evaluieren", aber NBCU ist mit dem aktuellen Geschäftsmodell von Peacock zufrieden. Damit hat Shell gar nicht unrecht, denn Peacock-Produktionen werden auch weltweit wie bei Sky vermarktet.