RTL baut Paramount-Kooperation aus

TV-News

Mit dem neu erworbenen Programmpaket soll vor allem der Streamingdienst RTL+ attraktiver gemacht werden.

RTL Deutschland treibt den Ausbau seines Programmportfolios für den Streamingdienst RTL+ weiter voran. Nachdem man vor zweieinhalb Monaten bereits einen Exklusiv-Deal mit WarnerMedia abgeschlossen hatte, um Ausstrahlungsrechte an Filmen und Serien zu erhalten, hat das Kölner Unternehmen durch eine Lizenzvereinbarung mit Paramount Global Content Distribution ein Programmpaket erworben. Dadurch bekommt man Zugang zu Serien für RTL+ und die Free-TV-Sender. Der Deal beinhaltet Titel wie Dan Brown’s Abenteuer-Serie, die Comedy-Serie, das Kult-Franchise(dazu gehören «Star Trek», «Star Trek: The Next Generation», «Star Trek: Deep Space Nine», «Star Trek: Raumschiff Voyager» und «Star Trek: Enterprise», die ab dem 1. Mai bei RTL+ verfügbar sein werden) oder das erfolgreiche-Franchise («CSI: Vegas» und «CSI: Crime Scene Investigation» für den Streamingbereich). Bereits jetzt sind auf RTL+ die 80er-Jahre-Reiheund die Showtime-Serie(8 Staffeln) verfügbar. In diesem Jahr sollen weitere Titel hinzukommen.„Wir wollen unser Publikum mit unseren Inhalten begeistern und treiben daher den Ausbau unseres Inhalteangebots in Streaming und TV entschieden voran. Durch den Ausbau unserer langfristigen Zusammenarbeit mit Paramount können wir unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in Zukunft noch mehr hochkarätige internationale Fiction-Highlights präsentieren. Wir freuen uns daher außerordentlich auf die Fortführung der Zusammenarbeit mit Paramount“, erklärt Henning Tewes, Geschäftsführer RTL und VOX sowie Co-Geschäftsleiter RTL+, in einer Mitteilung.Lisa Kramer, President International Television Licensing bei Paramount Global Content Distribution, fügt an: „Die Freude über die Festigung unserer Beziehungen zu RTL Deutschland könnte kaum größer sein. Was vor über 20 Jahren mit dem Start des «CSI»-Franchise begann, findet heute mit «CSI: Vegas» noch längst nicht sein Ende. Wir freuen uns sehr, Teil des Erfolges von RTL Deutschland zu sein.“