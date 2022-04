«Blind ermittelt» fantastisch, «Kontraste» katastrophal

Quotennews

Die aus Wien stammende Krimi-Reihe war einmal mehr ein Erfolg. Im Anschluss wanderten die Zuschauer allerdings zu anderen Sendern.

Mit 5,98 Millionen Fernsehzuschauern sicherte sich die Reihevor acht Tagen einen neuen Bestwert. Die Reihe mit Philipp Hochmair, Andreas Guenther und Jaschka Lämmert ist ein voller Erfolg. Nun gab es den zweiten Film zu sehen, der auf den Namen „Die nackte Kaiserin“ hörte. Ein neuer Bestwert wurde zwar nicht verbucht, aber der 90-Minütiger von Katharina Mückstein wollten sich 5,20 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen. Die Ausgabe verbuchte einen Marktanteil von 18,9 Prozent, bei den jungen Menschen waren 8,2 Prozent dabei. 0,54 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt.Pune Djalilevand, Daniel Donath und Susett Kleine stellten die Reportage „Plötzlich Krieg – Das Schicksal einer ukrainischen Familie“ her, die Das Erste um 21.45 Uhr ausstrahlte. Der 30-minütige Film, der Olga und ihr neunjähriger Sohn Sascha zeigte, wollten nur 1,54 Millionen Zuschauer sehen.litt massiv an der UEFA Europa League bei RTL . Die Sendung sicherte sich 5,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,27 Millionen Zuschauer erzielt, die zu 3,9 Prozent Marktanteil führten.Die erste von 16 neuen Ausgaben vonfeierte um 22.50 Uhr Premiere. Die Produktion der bildundtonfabrik, die in einem neuen Studio debütierte, verfolgten 0,91 Millionen Zuschauer. Es wurden 5,3 Prozent Marktanteil verbucht. 0,22 Millionen junge Menschen verhalfen zu schlechten 4,9 Prozent Marktanteil. Die letzte Ausgabe vonerreichte 0,34 Millionen Zuschauer, sodass Das Erste nur 3,2 Prozent erreichte. Beim jungen Publikum standen miese drei Prozent auf dem Papier.