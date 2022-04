Pete Davidson bekommt eine Peacock-Serie

US-Fernsehen

Der Komiker wird eine halb-autobiografische Fernsehserie für den Streamingdienst umsetzen.

Wie das Branchenblatt „Variety“ berichtet, hat Peacock eine halb-autobiografische Comedyserie mit Pete Davidson in der Hauptrolle bestellt. Über die Seriewurde erstmals im März berichtet, inzwischen hat der NBC-Streamingdienst in einem Bieterverfahren die Ausschreibung gewonnen. Davidson ist neben der Hauptrolle auch als Autor und ausführender Produzent an der Serie beteiligt.Die halbstündige Komödie wird als eine überhöhte, fiktionalisierte Version von Davidsons wirklichem Leben beschrieben. Laut Peacock wird sie geerdete Geschichten mit absurden Elementen aus der Weltanschauung kombinieren, für die Davidson bekannt ist. Dave Sirus und Judah Miller werden die Serie zusammen mit Davidson schreiben und produzieren. Lorne Michaels, Andrew Singer und Erin David von Broadway Video werden ebenfalls als ausführende Produzenten tätig sein. Universal Television ist das Studio."Pete Davidson ist mit seinem intelligenten, einzigartigen Humor und seiner ehrlichen Sicht der Dinge einer der gefragtesten Comedians unserer Zeit", so Susan Rovner, Chairman of Entertainment Content bei NBCUniversal Television and Streaming. "«Bupkis» wird Petes witzige, überraschende und ungefilterte Art von Comedy präsentieren, die das Publikum zu schätzen gelernt hat, während wir unsere Peacock-Comedy-Serie weiter ausbauen. Wir können es kaum erwarten, mit Lorne Michaels, Broadway Video und unseren Partnern bei Universal Television loszulegen."