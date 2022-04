«The Afterparty»: Sam Richardson und Zoë Chao kehren zurück

US-Fernsehen

Die Apple-Comedy-Serie wird auch zahlreiche neue Stars vor die Kamera bringen.

Die Apple-Serie ist etwas Besonderes: Jede Episode, die von Chris Miller entwickelt wurde, erzählt die Geschichte eines schicksalhaften Abends aus der Sicht eines anderen Charakters, die durch die Linse populärer Filmgenres und einzigartiger visueller Elemente erzählt wird, die zur Perspektive des Erzählers passen.In der zweiten-Staffel werden die Hauptdarsteller Sam Richardson und Zoë Chao zurückkehren. Bislang war zunächst nur klar, dass Tiffany Haddish an Bord bleibt. Die neue Staffel handelt von einem Mord auf einer Hochzeit. Hinter der Serie stecken Christopher Miller und Phil Lord, die mit Lord Miller produzieren. Außerdem sind TriStar TV und Sony Pictures Television an der Produktion beteiligt.Die neuen Mitglieder der Besetzung sind: Zach Woods («Silicon Valley», «The Office») als Edgar; Elizabeth Perkins («Sharp Objects», «Weeds») als Isabel; Poppy Liu («Dead Ringers», «Hacks», «Better Call Saul») als Grace; Paul Walter Hauser («Black Bird», «Cruella») als Travis; Anna Konkle («Pen15») als Hannah; Jack Whitehall («Travels With My Father», «Jungle Cruise») als Sebastian; und Vivian Wu («Away», «Dead Pigs») als Vivian.