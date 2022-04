Roku wächst um 1,1 Millionen Kunden

Wirtschaft

Die Streamingplattform wuchs im ersten Quartal 2022 deutlich langsamer als erwartet.

Die Streaming-Plattform Roku meldete 61,3 Millionen aktive Konten und konnte somit ein Plus von 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vorweisen. Insgesamt wurden 1,1 Millionen neue Kunden verzeichnet, jedoch ging es vor einem Jahr noch um 2,4 Millionen Abos aufwärts. Roku begründete den Rückgang der Streaming-Accounts mit dem Auslaufen der staatlichen Konjunkturprogramme, die die Konsumausgaben im ersten Quartal 2021 vorübergehend angekurbelt hatten.Das Unternehmen setzte 734 Millionen US-Dollar um, das ist ein Plus von 28 Prozent. Jedoch wurde ein Verlust von 26,3 Millionen US-Dollar verbucht. Vor einem Jahr wurde noch ein Gewinn von 75,8 Millionen US-Dollar verbucht. Der Plattformumsatz von Roku, der Werbe- und Content-Revenue-Sharing-Deals umfasst, lag im ersten Quartal bei 647 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 39 Prozent entspricht, aber eine Verlangsamung gegenüber dem pandemiebedingten Wachstum von 101 Prozent im Vorjahreszeitraum bedeutet."Wir haben eine solide Leistung in einem herausfordernden operativen Umfeld erbracht und erwarten, dass wir auch weiterhin durch makroökonomischen Gegenwind, einschließlich Inflationsdruck, geopolitische Konflikte und Unterbrechungen der Lieferkette, navigieren werden", so Roku in seinem vierteljährlichen Brief an die Aktionäre.