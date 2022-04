James Corden verlässt die «Late Late Show»

US-Fernsehen

Der beliebte Entertainer aus England wird nur noch bis Frühjahr 2023 vor der Kamera stehen.

Seit Mitte 2015 führt James Corden durch die CBS-Show, nun hat er seinen Vertrag um ein Jahr bis 2023 verlängert, wie er am Donnerstag in seiner Sendung bekannt gab. Danach wird seine Zeit als Late-Night-Host jedoch enden. "Dies wird mein letztes Jahr als Moderator der Show sein", sagte Corden. "Als ich diese Reise begann, war es immer genau das. Es sollte eine Reise sein, ein Abenteuer. Ich habe es nie als mein endgültiges Ziel gesehen, wissen Sie? Und ich möchte nie, dass die Show zu lange läuft. Ich möchte sie immer gerne machen. Und ich denke wirklich, dass in einem Jahr ein guter Zeitpunkt sein wird, um weiterzuziehen und zu sehen, was es sonst noch gibt... Das war die schwerste Entscheidung, die ich je treffen musste, wirklich. Ich habe diesen Job nie als selbstverständlich angesehen."Corden "hatte einfach das Gefühl, dass es an der Zeit war" weiterzuziehen, heißt es aus dem Umfeld der Sendung. CBS soll dem Moderator eine Vertragsverlängerung um drei Jahre angeboten haben, aber Corden schaffte es, den Sender auf nur ein Jahr herunterzuhandeln. "Er will gehen, solange er noch jung genug ist, um andere Dinge zu tun", sagte einer der Personen, die der Sendung nahestehen."In meinen zwei Jahren bei CBS hatte ich das Privileg, James' kreatives Genie aus nächster Nähe zu sehen und seine wertvolle Partnerschaft mit CBS zu erleben, sowohl als Darsteller als auch als Produzent", sagte George Cheeks, Präsident und CEO von CBS, in einer Erklärung. "Wir wünschten, er könnte länger bleiben, aber wir sind sehr stolz darauf, dass er CBS zu seiner amerikanischen Heimat gemacht hat und dass diese Partnerschaft eine weitere Saison bei «The Late Late Show» verlängert wird."«The Late Late Show» wird von Ben Winston produziert, einem von Cordens Produktionspartnern in ihrer Firma Fulwell 73. Die Produktionsfirma hat in den letzten Jahren einen steilen Aufstieg hingelegt, unter anderem mit dem CBS-Special von Adele im Jahr 2021, der «Friends»-Wiedervereinigung auf HBO Max , der neuen Hulu-Serie «The Kardashians» und den letzten beiden Grammy Awards, die ebenfalls auf CBS ausgestrahlt wurden.