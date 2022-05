Entsteht in Berlin eine neue Liebe?

Soap-Check

Gegenüber Jojo gibt Rick zu, dass er auf Miguel steht. Er will sich aber zurückhalten – auch um Stress mit Paula zu vermeiden.

Philip muss sich auf eine unverbindliche Beziehung einlassen, wenn er Carla halten will. Als Carla in einem Blumenstrauß einen Ring findet wird sie skeptisch und stellt Philip zur Rede. Ein Missverständnis: Der Ring gehört Tina. Trotzdem vermutet Carla, dass Philip mehr will und trennt sich von ihm. Nach Florians Abreise blickt Katrin optimistisch nach vorn. Leos Gefühle für sie sind unverändert. Beiden fällt der Abschied schwer. Auf einem letzten Spaziergang kommt es zum Kuss – aber ist das auch das Happyend? Tina beichtet Ben, dass sie den Ring verloren hat. Als Gunter mit einem Extra-Auftrag winkt, will Ben von dem Geld einen neuen Ring kaufen. Aber er verletzt sich am Daumen ... David hat starke Nebenwirkungen von seinen Medikamenten. Mit einem Workout und Superfood will Franzi ihn unterstützen. David ist gerührt, doch am Ende siegen die Nebenwirkungen. Sara ist nach Simons Hin und Her verunsichert. Als er dann mit einem Achtsamkeits-Retreat übers Ziel hinausschießt, sieht Sara sich bestätigt. Aber Simon gibt nicht auf.Da Michael in Carolins Nähe zunehmend in Versuchung gerät, bittet er André, diese zum Auszug aus der Scheune zu bewegen. Als Carolin die WG jedoch mit einem Essen als Dank für ihre Gastfreundschaft überrascht, kann Michael nicht anders, als ihre Anwesenheit zu genießen. Er überdenkt sein Vorhaben, sie aus der Wohnung zu drängen. Durch Michaels Verhalten verärgert, stellt André ihn zur Rede … Auf dem Weg zu Paul weicht Constanze einem Hasen aus und hat einen Autounfall. Paul, der noch rechtzeitig am Unfallort eintrifft, um Constanze ins Krankenhaus zu begleiten, bringt es nicht übers Herz, ihr seine Gefühle für Josie zu gestehen. Währenddessen wartet Josie unruhig auf Paul … Als Max seine verlorene Helmkamera wiederfindet, entdeckt er darauf eine Aufzeichnung, die ein Treffen zweier Personen zeigt. Da der Kameraausschnitt wie auch die Tonqualität mäßig sind, erkennen Max und Vanessa erst später, um wen es sich handelt … Alfons möchte mit Hildegard seinen vergangenen Urlaub aufleben lassen und kocht Japanisch. Auch Gerry wird zum Essen eingeladen und übt unter Alfons‘ Anleitung das Essen mit Stäbchen. Gerry gibt sich große Mühe, hat dann aber eine bessere Idee, wofür die Stäbchen gut sein könnten …Als die Geldübergabe zwischen Schattenhofer und dem Erpresser endlich ansteht, taucht dieser nicht wie vereinbart auf. Was führt er im Schilde? Rosis Video-Chat mit den Jugendlichen wird ein voller Erfolg, nur leider vergisst sie, die Kamera im Nachhinein auszuschalten. Ein Anfängerfehler mit Folgen? Dass Hofhelfer Severin nachts im Voglhof umherstreift, lässt Polizist Haas aufhorchen. Gelingt es Severin, sein gut gehütetes Geheimnis weiter zu bewahren?Während sich David immer heimischer fühlt und sich langsam zu öffnen beginnt, schnüffeln Paco und Jakob in dessen Vergangenheit herum. Werden sie die Wahrheit über David herausfinden? Eva macht sich auf die Suche nach einem Grund für Dominics seltsames Verhalten. Was sie findet, gefällt ihr gar nicht. Cecilia ist sich unsicher, ob sie sich ernsthaft in Ringo verliebt hat. Ein Test soll Klarheit bringen.Isabelle ist unglücklich wegen der Trennung von Yannick. Wird sie sich tatsächlich auf Casper einlassen, um sich von ihren Gefühlen abzulenken? Miro ist bewegt, als Lucie ihm versichert, ihm zu glauben, dass er kein Dieb ist. Aber wo ist der B.O.I-Pokal abgeblieben? Während Malu und Justus überglücklich sind, Eltern geworden zu sein, muss Jenny endgültig ihre Gefühle für Justus loslassen ...Emily versucht, Paul zu erklären, warum sie ihn angelogen hat. Paul glaubt Emily nicht und reißt alte Wunden auf. Paul sieht schnell ein, dass er Emily unrecht getan hat. Als er sich bei Emily entschuldigen will, hat die sich bereits zu einem drastischen Schnitt entschieden. Philip will sich um Sunny kümmern, muss jedoch leider kurzfristig beruflich nach München. Doch Sunny braucht dringend Ablenkung und prompt findet sie attraktiven Ersatz.Leonie kommt beflügelt von dem Roadtrip mit ihren Freunden zurück nach Köln. Sie beschließt, dass sie ab jetzt ihr komplettes Leben umkrempeln will. Doch nicht nur die Erinnerungen an Kevin und wie sehr sie ihn verletzt hat, holen sie immer wieder ein. Sie hat auch ein schwerwiegendes Problem mit ihrer Fußverletzung. Deswegen steht sie nämlich vorerst ohne Job da. Trotz der schwierigen Umstände bemüht sie sich um eine positive Grundstimmung. Leonie will sich nicht unterkriegen lassen und blickt optimistisch in die Zukunft.Rick hat das Wochenende über Übungen mit Miguel gemacht und will davon lieber eine Pause, denn er findet ihn nach wie vor richtig scharf. Aber Miguel lässt nicht locker und überredet Rick zu einer neuen Session im Freien. Dabei wird Rick immer nervöser, weil Miguel ihn ständig anfasst, um seine Haltung zu korrigieren. Als Rick beim Pinkeln sogar einen Blick auf den ziemlich beeindruckenden „kleinen Miguel“ werfen kann, wird es für ihn immer schwerer sich zurückzuhalten. Jojo ahnt, was Sache ist und spricht Rick darauf an. Der gibt schließlich zu, dass er auf Miguel steht. Rick hofft aber, stark genug zu sein, um das abzuschütteln – allein schon, damit es keinen Stress zwischen ihm und Paula gibt.