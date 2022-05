«Obliterated» wechselt zu Netflix

US-Fernsehen

Im Vorfeld hatte Warner Bros. Discovery den Kahlschlag von TBS angekündigt.

In der vergangenen Woche teilte Warner-Bros.-Discovery-Chef David Zaslav mit, dass die Sender TBS und TNT ihr fiktionales Segment herunterfahren werden. Das führte dazu, dass die «Cobra Kai»-Schöpfer Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg und Josh Heald ihre Action-Seriebei Netflix angesiedelt haben.Die Netflix-Serienbestellung kommt fast drei Jahre nachdem bekannt wurde, dass die Serie von TBS übernommen wurde. Die Serie wird als Action-Komödie beschrieben, die die Geschichte eines Elite-Spezialeinsatzteams erzählt, das eine tödliche Bedrohung in Las Vegas vereitelt. Nach einer feierlichen Party mit Alkohol, Drogen und Sex entdeckt das Team, dass die entschärfte Bombe eine Fälschung war. Das nun berauschte Team muss sich durch seine Beeinträchtigungen kämpfen, seine persönlichen Probleme überwinden, die echte Bombe finden und die Welt retten.Netflix hat acht 45-minütige Episoden in Auftrag gegeben. Hurwitz, Schlossberg und Heald fungieren über Counterbalance Entertainment als ausführende Produzenten und Showrunner der Serie. Alle drei werden auch bei mehreren Episoden Regie führen. Dina Hiller von Counterbalance ist ebenfalls ausführende Produzentin. Sony Pictures Television, mit dem Counterbalance einen Gesamtvertrag abgeschlossen hat, ist das Studio. Das Casting ist im Gange und die Produktion soll im Sommer beginnen.