«Freak Brothers» wird bei Tubi verlängert

Die Serie ist beim Streamingdienst des Senders FOX zu sehen.

Tubi hat angekündigt, dass die originale Zeichentrickserieim Dezember 2022 für eine zweite Staffel zurückkehren wird. Die Verlängerung der Serie ist die erste überhaupt für den Streamer. «The Freak Brothers», die auf Gilbert Sheltons Kult-Comic-Serie «The Fabulous Furry Freak Brothers» basiert, folgt einem Trio von Kiffer-Charakteren und ihrer Katze, die sich an das Leben im heutigen San Francisco anpassen, nachdem sie 1969 durch das Rauchen einer magischen Sorte Gras in ein 50-jähriges Nickerchen gezwungen werden. In der Serie spielen Woody Harrelson, John Goodman, Pete Davidson und Tiffany Haddish."Wir freuen uns, unser Lieblings-Trio von Freaks – und ihr verrücktes Haustier Kitty – für eine weitere wilde Staffel zurückzubringen", sagte Adam Lewinson, Chief Content Officer bei Tubi. „«The Freak Brothers» hat seit seiner Premiere im November einen überwältigenden Zuspruch erfahren und war ein wichtiger Faktor in unserem wachsenden Angebot an Comedys für Erwachsene, der Tubi als Zielort für Animationsfilme für Erwachsene etabliert hat.""Der Erfolg der ersten Staffel hat dazu beigetragen, den Grundstein für dieses großartige neue «Freak Brothers»-Publikum zu legen, und die zweite Staffel wird voller Spaß und Überraschungen für unsere Super-Freak-Armee sein", sagte der ausführende Produzent Mark Canton.