Vierte «LOL»-Staffel kommt erst nächstes Jahr

TV-News

Obwohl eine vierte Staffel bereits beschlossene Sache ist, zeigt Amazon Prime Video keine neuen «Last One Laughing»-Folgen mehr in diesem Jahr.

Amazon nimmt den Fuß vom Gaspedal. Denn statt weiterhin auf den Frühling-Herbst-Rhythmus zu setzen, wird der Streamingdienst in diesem Jahr keine neuen Folgen des Comedy-Hitsmehr zeigen, obwohl eine vierte Runde längst beschlossene Sache ist. Dies hat der Streamer am Dienstag bestätigt. Demnach ist die vierte Staffel für das Frühjahr 2023 geplant.Interessant ist diese Entscheidung vor allem in Anbetracht der zweiten Information, die Amazon bekannt gab. Die dritte Staffel, deren Finale am vergangenen Donnerstag erschien, ist zum dritten Mal hintereinander der meist-gestreamte Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland und Österreich. Im Interview mit dem Branchendienst ‚DWDL‘ sagte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios, im November: „Eine vierte Staffel «Last One Laughing» ist nur eine Frage des Wann, nicht des Ob – und 2022 hat auch zwölf Monate, da könnte es mehr als eine Staffel geben.“ Warum genau man nun doch auf die Ausstrahlung im Herbst verzichtet, ließ Amazon ebenso offen wie einen genauen Sendertermin.Pratt sagte nun: "«LOL: Last One Laughing» bleibt das absolute Lieblingsformat unserer Prime-Mitglieder. Das positive Feedback unserer Zuschauer:innen und die Auszeichnung mit dem deutschen Comedypreis spornen uns an, jetzt noch eine Schippe draufzulegen. Wir freuen uns auf viele verrückte Überraschungen, die sich Michael Bully Herbig und das Team von Constantin Entertainment um Otto Steiner für die kommende vierte Staffel einfallen lassen – und natürlich auf zehn fantastische Teilnehmer:innen, die sich der Herausforderung nicht zu lachen stellen werden.“