Über eine Million jüngere Zuschauer für «Joko & Klaas gegen ProSieben»

In der Zielgruppe können sowohl «Bauer sucht Frau International» als auch «Sing meinen Song» bei weitem nicht mit der ProSieben-Show mithalten.



Letzte Woche inverlor das Duo gegen seinen Arbeitgeber. Somit tauchten die beiden eine Woche lang vor und nach jeder Werbepause des Senders auf. Gestern brachte ProSieben Nilam Farooq, Max von der Groeben, Daniel Boschmann und Jochen Schropp mit. An diesem Abend konnten Joko und Klaas die Herausforderung wieder für sich entscheiden und haben so erneut 15 Minuten Sendezeit am heutigen Mittwoch erspielt. Zuletzt hatten für das Programm noch 1,41 Millionen und 0,97 Millionen jüngere Zuschauer auf den Sender gefunden.Tatsächlich gelang dem Sender gegenüber der Vorwoche noch eine Steigerung auf 1,43 Millionen Fernsehende. Somit wuchs auch der Marktanteil auf einen starken Wert von 5,9 Prozent. Vor allem in der Zielgruppe punktete die Sendung und kam hier erstmals in diesem Jahr über die eine Million-Marke. Mit 1,01 Millionen Umworbenen und herausragenden 17,7 Prozent Marktanteil war es hinter der «Tagesschau» das gefragteste Programm des Tages. Im Anschluss verlormit 0,46 Millionen Interessenten und passablen 3,6 Prozent gegenüber der vorherigen Woche. Auch die 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen auf hohe 11,9 Prozent zurück.Sat.1 zeigte zwei neue Folgen der Krimiserie, die erst in der Vorwoche Prämiere im deutschen Fernsehen feierte. Der Auftakt glückte mit 1,66 und 1,55 Millionen Fernsehenden sowie jeweils soliden 5,7 Prozent. An diese Abend bestand das Publikum zunächst aus 1,30 Millionen Menschen und vergrößerte sich dann auch 1,44 Millionen. So wuchs auch die Sehbeteiligung von passablen 4,8 auf solide 5,6 Prozent. Auch in der Zielgruppe befand man sich mit 0,34 und später 0,41 Millionen Werberelevanten unter dem Niveau der Vorwoche. Der Marktanteil rettete sich von mäßigen 5,5 auf annehmbare 6,6 Prozent.