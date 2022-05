3 Quotengeheimnisse

Die meisten Menschen kennen die Nachrichtenmarkte von Das Erste, die der NDR in Hamburg betreut. Wir haben drei Fakten aus der vergangenen Woche gesammelt.

Die reguläre Ausgabe um 20.00 Uhr erlebte am Dienstag, den 26. April, einmal mehr einen Höhenflug. 5,90 Millionen Zuschauer wollten sich die Sendung im Ersten nicht entgehen lassen, in den dritten Programmen, bei One, phoenix und anderen Fernsehstationen kamen weitere Zuschauer hinzu. Der Marktanteil bei Das Erste lag schon bei sehr guten 21,7 Prozent, bei den jungen Menschen holte man 1,23 Millionen. In der vergangenen Woche sicherte man sich mit 7,03 Millionen Zuschauern am Sonntag den Bestwert.Aufgrund des «ARD-Morgenmagazins» hatte die Produktion von ARD Aktuell wieder zahlreiche Auftritte beim ZDF . 0,63 Millionen Zuschauer waren am Donnerstag dabei, die auf 14,8 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen verbuchte man lediglich 0,04 Millionen und 4,5 Prozent. Dieselbe Ausgabe hatte im Ersten dagegen nur 0,49 Millionen Zuschauer und 11,5 Prozent. Immerhin wurden 0,06 Millionen junge Menschen eingefahren, die zu 6,0 Prozent Marktanteil führten.Nicht alle Ausgaben der beliebten Nachrichtensendung sind ein Erfolg. In der Nacht zum Samstag lief um 04.45 Uhr die unbeliebteste Sendung mit nur 40.000 Zuschauern und einem weit unterdurchschnittlichen Marktanteil von 1,8 Prozent. Rund 20.000 Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Übrigens: Eine Nacht später, um 05.00 Uhr, waren 60.000 Menschen dabei – aber keine Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahre.