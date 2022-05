Norman Reedus verteidigt Melissa McBrides Ausstieg

US-Fernsehen

Bei dem «The Walking Dead»-Spin-off wird McBrides nicht mehr mitmachen. Reedus hat dafür Verständnis.

Norman Reedus hat sich zum Ausstieg von Melissa McBride aus dem-Spin-off geäußert, das sich auf ihre Fan-Favoriten Daryl und Carol konzentrieren sollte. Das Spin-off wurde ursprünglich im September 2020 mit McBride und Reedus in den Hauptrollen angekündigt, aber AMC bestätigte am 27. April, dass McBride das Projekt verlässt und dass sich die Serie nun ausschließlich auf Reedus' Charakter konzentrieren wird. McBride stieg aus dem Spin-off aus, weil sich der Umzug nach Europa für die Dreharbeiten als "logistisch unhaltbar" für sie erwies, so AMC in einer Erklärung."Zwölf Jahre sind ein zermürbender Zeitplan", sagte Reedus in der «Tonight Show» und bezog sich dabei auf McBride, die ihren «Walking Dead»-Charakter seit Beginn der Serie im Jahr 2010 spielt. "Sie wollte sich eine Auszeit nehmen und das tut sie auch. Sie hat es sich verdient.""Ich kann mir vorstellen, dass diese Charaktere irgendwann wieder aufeinander treffen werden, und vielleicht treffen sie sich sogar mit einigen anderen Charakteren", fügte Reedus hinzu. "In der Zwischenzeit hat [AMC] gesagt: 'Hey, willst du auf eine Mission gehen?' Und ich sagte: 'Ja, lass uns auf eine Mission gehen.'"