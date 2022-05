«Ms. Marvel» kommt ins pakistanische Kino

International

Eine Reihe von Ereignissen sorgt dafür, dass der Lizenznehmer die neue Marvel-Serie als Kino-Reihe ausstrahlt.

Am 8. Juni 2022 startet der Streamingdienst Disney+ die neue Miniserie. Die Hauptrolle übernahm Iman Vellani, die das 16-jährige pakistanisch-amerikanische Mädchen Kamala Khan sowie ihr Alter Ego Ms. Marvel verkörpert. Da der Micky-Maus-Konzern weiterhin seinen Streamingdienst nicht in Pakistan anbietet, hat der Lizenznehmer HKC Entertainment entschieden, die Serie selbst ins Land zu bringen.Das Unternehmen sieht das Potenzial als sehr hoch ein, dass «Ms. Marvel» in den Lichtspielhäusern ein Hit wird. Erstmals in der Film- und Serien-Geschichte übernimmt eine muslimische Teenagerin die Hauptrolle in einer Marvel-Produktion. Außerdem startet das Format zeitgleich mit den Eid-ul-Fitr-Feiertagen und der Kinomarkt ist am Wachsen. Der Superhelden-Streifen «Spider-Man: No Way Home» spielte in nur 53 Kinos rund 1,8 Millionen US-Dollar ein.«Ms. Marvel» startet in den Kinos von Pakistan am 16. Juni, der Betreiber fasst die Episoden eins und zwei zusammen. Zwei Wochen später werden die Episoden drei und vier angeboten, ehe ab 14. Juli 2022 die finalen zwei Abenteuer gezeigt werden. "Die Serie ist eine wunderbare Feier der pakistanischen Kunst, Kultur und des Talents, da es ein so vielfältiges Engagement pakistanischer Kreativer auf der ganzen Linie gibt. Wir hätten uns kein besseres Geschenk zum Zuckerfest wünschen können als diese große Ankündigung", sagte Hammad Chaudhry, CEO von HKC Entertainment.